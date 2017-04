Actualitate Bâtrânul din satul Cucova a fost omorât în bătaie de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * asta s-a constatat la necropsie * anchetatorii fac acum cercetări pentru depistarea făptaşilor * în aceeaşi noapte, o bătrână a fost snopită în bătaie în propria casă, pentru 1.700 de lei O crimă şi o tâlhărie, comise în aceeaşi noapte, au băgat spaima în localnicii din satul Cucova, comuna Valea Seacă. În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit că bătrânul de 90 de ani, găsit fără suflare în casă, în a doua zi de Paşte, a avut parte de o moarte violentă. Avea leziuni interne severe şi semne de violenţă pe faţă. „Are tot rupt în el şi faţa este zob. A fost omorât”, spunea o rudă a acestuia, care a venit să se ocupe de înmormântare. Se pare că cei care i-au luat viaţa au făcut-o pentru bani. Bătrânul avea în casă cel puţin 7.000 de lei, sumă strânsă din pensia modică pe care o avea şi se pare că s-ar fi lăudat prin sat că are ceva bani puşi deoparte. Cum locuia singur, autorilor nu le-a fost greu să intre pe el în casă şi să-l atace. O vecină l-a găsit decedat, luni, după-amiază. Era căzut în cameră, bunurile din jur erau răvăşite iar uşa de la intrare deschisă. Încă de atunci poliţiştii au împânzit localitatea şi sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău fac cercetări pentru identificarea şi prinderea suspecţilor. În acelaşi timp se continuă ancheta şi în cazul tâlhăriei care a avut loc în aceeaşi noapte, la doar câteva case distanţă. O bătrână de 78 de ani a fost bătută crunt de doi indivizi mascaţi, care au intrat peste ea în casă şi i-au cerut banii. Au plecat cu 1.700 de lei şi oamenii din sat se gândesc că ar putea fi vorba de aceiaşi făptaşi. „Era vai şi amar de capul ei. Abia putea să meargă. Eu n-am mai văzut un om să fie bătut aşa. Arăta foarte rău”, spunea Maria Furdui, vecină. „Abia dimineaţă a venit la mine că atunci la 12.00 noaptea i-a fost frică să iasă, că s-a gândit că poate o omoară, dacă erau undeva pe afară. Eu m-am speriat când am văzut-o. A zis că au bătut-o, au tras-o de păr şi i-au spus că dacă nu le dă banii o omoară. Atunci a scos banii şi le-a dat. Cică erau doi. Eu de atunci nu mai pot să dorm. Orice mişcare aud prin curte, mă uit imediat pe geam. Îmi este teamă”, spunea şi Eugenia Sârghiuţă, localnică. Bătrână tâlhărită a fost internată în spital cu traumatisme şi mai multe coaste fracturate şi a primit îngrijiri în Secţia de Neurochirurgie. 0 SHARES Share Tweet

