Bătrâni și copii defavorizați, lăsați fără sprijin S-au tăiat subvențiile pentru ONG-uri! de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Organizațiile și fundațiile care furnizează servicii sociale, medicale și educaționale pentru persoanele defavorizate cer sprijinul parlamentarilor, avertizându-i că „peste 5.000 de români, mai ales vârstnici dependenți și copii cu dizabilități, sunt privați de sprijin” din cauza deciziei Ministerului Muncii și Justiției Sociale de a reduce, din februarie 2017, subvențiile acordate în baza Legii 34. Scrisoarea adresată Parlamentului României este semnată de reprezentanții a cinci federații naționale. „În Bacău, reducerile bugetare îi vor afecta pe beneficiarii unor organizații cunoscute și apreciate, între care FSC, Asociația Betania, Centrul Daniel, Asociația Lumina”, arată Ionuț Chiriță, fundraising&pr în cadrul FSC Bacău. Impactul acestor tăieri, pentru beneficiarii FSC, va fi major: 250 de bătrâni bolnavi sau aflați în imposibilitatea de a se îngriji singuri (dintr-un număr total de 500) din Stănișești, Colonești, Răchitoasa, Vultureni, Corbasca, P. Turcului, Motoșeni, Glăvănești și Huruiești nu vor mai primi servicii de îngrijire la domiciliu; 22 de îngrijitoare și lucrători sociali din aceste comune își vor pierde locul de muncă; 50 de vârstnici nu vor mai beneficia de serviciile de kinetoterapie, recuperare și socializare oferite de Centrul „Dr. Ștefan Ciobanu”, activitatea fiind redusă la jumătate; 50 de copii din 80 nu vor mai beneficia de activitățile educative din cadrul „Clubului cu Lipici” Podu Turcului. „Îngrijitoarele la domiciliu sunt femei din comunitățile respective, recrutate și formate profesional de către FSC, locul de muncă oferit de FSC pentru îngrijirea bătrânilor reprezintând una dintre puținele posibilități de angajare. Cele mai multe dintre ele întrețin, din salariul lor, întreaga familie. După disponibilizare, vor redeveni, probabil, asistate social susținute din venitul minim garantat”, a declarat Ionuț Chiriță, coordonator fundraising&pr FSC Bacău. Pe de altă parte, și pentru copii, „Clubul cu lipici” reprezintă locul în care își pot face temele în bune condiții, participă gratuit la activități educative, au acces la jucării, calculatoare, jocuri și activități care le dezvoltă abilitățile. „Sperăm ca și cu sprijinul dumneavoastră să tragem un semnal de alarmă asupra impactului social negativ pe care reducerea acestor subvenții îl va avea asupra persoanelor vulnerabile din comunitatea noastră și din întreaga țară”, afirmă Ionuț Chiriță, în final. „Nu ne așteptam la așa ceva deoarece în ordinul din decembrie erau incluse toate proiectele care îndeplineau criteriile. În cel din februarie, pe Bacău s-a tăiat 70 la sută din ce se alocase în decembrie. Din 1,861 de milioane de lei, adică 413.000 de euro, au rămas 593.000 de lei, ceea ce înseamnă 131.000 de euro. Din 22 de proiecte vor mai fi susținute doar 9, iar din 773 de beneficiari, câți erau cuprinși în proiectele acceptate în ordinul din decembrie, au rămas 251. Ce să mai comentez? Fără cuvinte!”

Andre Muit, președintele Asociației „Betania” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.