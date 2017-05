Actualitate Bătrâni păcăliţi prin metoda „Accidentul” de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * o localnică din comuna Asău a fost rămas fără 8.500 de lei, toţi banii pe care-i avea strânşi din pensie * un alt localnic a fost cât pe ce să fie şi el înşelat Un telefon primit de o femeie de 83 de ani, din comuna Asău, a lăsat-o fără economiile pe care le făcuse din pensia modestă. Un individ a sunat-o şi i-a cerut bani ca să-i ajute fiul care ar fi avut un accident grav în municipiul Bacău. Când a auzit aşa ceva, biata bătrână a scos toţi banii pe care-i avea, 8.500 de lei, i-a pus într-o sacoşă şi a ieşit la poartă unde i-a dat unui necunoscut. „M-a sunat şi mi-a spus că băiatul meu este la Poliţie la Bacău, că a făcut un accident şi dacă nu mă duc să-l iau de acolo, el se sinucide. M-a întrebat câţi bani am şi mai intervenea unul care zicea că este procuror şi a zis să pun banii într-o pungă, punga într-un pulover şi apoi într-o altă sacoşă şi să-i duc la poartă. În acel moment eu n-am mai judecat”, spunea bătrâna, care nu se mai poate opri din plâns. Şi-a dat seama că a fost păcălită abia după vreo două zile când băiatul a venit să vadă cum se mai simte. În tot acest timp ea nu l-a sunat, pentru că aşa a primit indicaţii de la escroci. În continuare este speriată şi în stare de şoc şi îşi face speranţe că poate poliţiştii îi vor prinde pe făptaşi şi îşi va recupera banii. Tot la sfârşitul săptămânii trecute un alt localnic a fost cât pe ce să fie şi el păcălit. L-au sunat tot pe telefonul fix şi i-au spus că nepotul său a făcut un accident iar fiica sa este în spital. „Când a zis că fata e la spital eram să cad jos. Apoi s-a întrerupt curentul, n-au putut să mă mai sune şi eu m-am dus la nepoate şi le-am povestit. Ele l-au sunat pe băiat şi era bine, dar dacă veneau le dădeam banii. Nu aveam mulţi, în jur de 1.000 de lei”, povestea Ioan Apopei (83 ani), localnic. În comună, în urmă cu doi ani, o altă femeie a fost păcălită prin aceeaşi metodă cu suma de 1.700 de lei. Autorităţile locale au făcut activităţi de prevenire, însă oamenii tot cad în clasa escrocilor. Toţi spun însă că deşi au auzit de metoda „Accidentul”, în acele momente nu mai realizează ce li se întâmplă şi sunt în stare să dea totul ca să-şi salveze copilul de la necaz. „Noi am stat de vorbă cu ei, am popularizat, le-am prezentat cazurile care se întâmplă, dar tot mai apar situaţii. Avem camere de supraveghere în localitate şi din ceea ce a urmărit Poliţia Locală s-a constatat că în acel interval au circulat zece taxiuri. Rămâne să stabilească poliţiştii care a fost”, a declarat Constantin Rădulescu, primarul comunei Asău. Poliţiştii le recomandă cetăţenilor să nu dea curs indicaţiilor primite prin telefon de la necunoscuţi şi să analizeze bine informaţiile primite. Cel mai bine ar fi să apeleze imediat persoana despre care ei spun că a fost implicată în accident şi astfel se pot convinge că nu are nicio problemă. (Geta Panaite) Poliţiştii din localitate fac cercetări pentru identificarea şi prinderea escrocilor 0 SHARES Share Tweet

