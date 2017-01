Spectacolul „Bătrâna și hoțul”, de Viorel Savin, cunoscutul romancier şi dramaturg băcăuan, va avea premiera, în zilele de 13, 14 şi 15 ianuarie, la Teatrul de Stat Constanţa. În rolurile principale, actriţa Ileana Ploscaru (Bătrâna), care, la aproape 86 de ani, pe care îi va împlini pe 31 ianuarie, continuă să joace pe scena teatrului constănţean, iar în rolul “hoţului” de tablouri, actorul Dan Cojocaru. Evenimentul nu este câtuși de puțin întâmplător, deoarece pe 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, care între timp a devenit Zi a Culturii Naționale, Ileana Ploscaru a debutat în urmă cu 65 de ani pe scena Teatrului Național din Cluj. Regia este semnată de Iulian Enache, scenografia Lăcrămioara Dumitrașcu, iar muzica este compusă de Adrian Mihai. „Bătrâna și Hoțul” a avut premiera absolută la Teatrul Dramatic „Bacovia” în 1984 şi s-a jucat până în 1988, regizor Mircea Marin. A mai fost montată la Teatrul Mic București, 1987-1989 și 1991-1992, regizor Cristian Hadjiculea; Teatrul dramatic „Al. Davila” Pitești, 1990-1991, Al. Zărnescu; Teatrul dramatic „Ovidiu” Constanța, 1991-1992, regizor Dan Alecsandrescu; Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, 1997-1998, regizor Marius Rogojinschi; Radio Iași, „Teatru la microfon”, aprilie 1998, regizor Marius Rogojinschi; „Teatrul Național al TVR”, „TVR – Cultural”, „TVR – Internațional”, regizoare Olimpia Arghir. Cu Irina Răchițeanu și Sorin Medeleni. Difuzată de 13 ori, numai între 1991 și 2000; „Teatrul Valah” Giurgiu, premiera 14 oct. 2004, regizor Mircea Crețu; Teatrul „G. A. Petculescu” Reșița, 2009-2010, regizoare Iustina Prisăcaru. 2 SHARES Share Tweet

