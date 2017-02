Actualitate Bătrână din Scărişoara: „Mă strângeau de gât ca să le dau bani” * victima unei tâlhării a trecut prin clipe de coşmar în propria casă şi în continuare stă cu frică până ce toţi suspecţii vor ajunge în spatele gratiilor de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bătrâna de 91 de ani, din satul Scărişoara, comuna Corbasca, tâlhărită de trei indivizi, povesteşte cu lacrimi în ochi prin ce a trecut în noaptea respectivă. Suspecţii, un bărbat de 32 de ani şi cei doi fii vitregi ai săi, de 15 şi 17 ani, au bătut prin toate geamurile şi au speriat-o mai întâi. Când au văzut că nu pot intra, au spart două geamuri, ca unul dintre ei să pătrundă în locuinţă şi să le deschidă uşa şi au dat buzna în casă. „La un moment dat m-am trezit în cameră cu doi îmbrăcaţi în negru. Erau mascaţi. Mă strângeau de gât şi spuneau să le dau bani. Mă mai lăsau iar mă strângeau de gât. «N-are bunica bani», le spuneam eu, dar tot insistau. Le-am zis să mă lase în pace şi când au văzut că n-am bani au plecat. Au luat dintr-o cameră o sticlă de vin şi nişte cornuleţe, aduse de băiat. Am stat apoi trează până s-a făcut ziuă şi abia atunci m-am dus să văd pe unde au intrat”, povestea tanti Ioana, care nu are decât o pensie de CAP, de câteva sute de lei. Ea stă acum cu teama ca nu cumva cei care i-au făcut rău să nu se întoarcă la casa ei, mai ales că nu este pentru prima dată când este călcată de hoţi. Indivizii certaţi cu legea profită de faptul că locuieşte singură şi că nici nu are vecini în apropiere, care să-i sară în ajutor. „Eu nu cred că rezistam la aşa un şoc, dar ea a scăpat şi nu este prima dată când vin şi o fură, că au fost de mai multe ori. I-au pus mâna la gât să-i ceară banii”, spunea şi Elena Apuşcăşiţei, o vecină. „Am noroc că este omul meu acasă, că până aud vecinii te şi omoară”, spunea o altă localnică. Oamenii spun că suspecţii sunt cunoscuţi în sat pentru faptele pe care le comit şi cred că legile ar trebui să fie mult mai aspre, pentru ca astfel de persoane să nu rămână în libertate. După această tâlhărie, poliţiştii au reuşit să obţină arestarea preventivă în lipsă a suspectului de 32 de ani. Pentru cel de 17 ani instanţa a decis plasarea sub control judiciar, iar al treilea, de 15 ani, trebuie supus unei expertize psihiatrice, pentru a stabili dacă are sau nu discernământ. 7 SHARES Share Tweet

