Bătrână accidentată pe Calea Republicii

Evenimentul rutier s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei 9.00, pe Calea Republicii, din Bacău, în zona URA. O bătrână de 79 de ani, din Bacău, s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi a fost lovită de un autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, care se deplasa pe prima bandă, pe sensul de mers către strada Narciselor. În urma impactului, femeia a fost rănită grav şi a fost transportată la spital unde a rămas internată. Poliţiştii de la Biroul Rutier au făcut cercetări la faţa locului şi au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

