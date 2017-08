S-a întâmplat la sfârşitul săptămânii trecute în zona cartierului Narcisa, din municipiul Bacău. O bătrână de 81 de ani a fost accidentată mortal, pe firul doi de circulaţie, de trenul care circula pe relaţia Iaşi – Braşov. Se pare că femeia s-ar fi dezechilibrat în momentul în care trecea peste linia ferată şi a fost surprinsă şi lovită de locomotiva trenului, fără ca mecanicul să mai poată face ceva pentru a evita impactul. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor de la Transporturi Feroviare, care au făcut cercetări la faţa locului. 1 SHARES Share Tweet

