Zilele trecute, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău a ajuns un bătrân de 85 de ani, din comuna Racova, care avea nevoie de îngrijiri medicale după ce fusese lovit de cal. S-a întâmplat în timp ce se pregătea să plece din curte, căruţa s-a oprit brusc, el a fost aruncat din atelaj, iar atunci calul s-a speriat şi l-a lovit cu copita. Bărbatul rănit a rămas internat în Secţia de Neurochirurgie sub supravegherea medicilor de aici.

