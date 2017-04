Actualitate Bătălie împotriva ciorilor din Parcul Cancicov de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Bacău începe războiul împotriva ciorilor care au pus stăpânire pe Parcul Cancicov. „Am primit multe sesizări din partea cetățenilor vizavi de prezența ciorilor. Oamenii au dreptate, sunt foarte numeroase și produc un disconfort major. Unele bănci arată de parcă au fost văruite”, explică Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău. Disperate, autoritățile au cerut sprijinul unor instituții pentru a limita numărul zburătoarelor. În unele localități au fost aduse veverițe, deoarece acestea consumă ouăle ciorilor. Constantin Scripăț a auzit de această metodă și susține că o va analiza, deși nu e convins de eficiența ei. „Până una-alta, am cerut sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Bacău (ISUJ) în distrugerea cuiburilor, chiar dacă riscăm să atragem critici din partea organizațiilor de protecție a animalelor, a explicat Scripăț. Noi suntem deschiși și la soluții care vin de la cetățeni.” Acțiunea Primăriei și a ISUJ va fi demarată astăzi, 13 aprilie. „Am contactat Direcția Sanitar-Veterinară și Direcția Silvică, dar nu au avut nicio soluție, am cerut sprijin și Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor, dar aceasta nu are voie să folosească arme în intravilan.”

