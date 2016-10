Trei dintre cele 11 izvoare minerale din Statiunea Slanic Moldova („300 de scari”, Sonda 2 si Izvorul 3) vor fi scoase la licitatie, la sfârsitul acestei luni, de lichidatorul actualului proprietar, societatea Flora, aflata in insolventa.

De aceste active este interesata chiar Unitatea Administrativ-Teritoriala (UAT) a orasului Slanic Moldova, iar Primaria a anuntat ca va participa la licitatie.

Intr-o postare facuta zilele trecute pe pagina de Facebook a institutiei, primarul Gheorghe Baciu isi exprima transant pozitia si sentimentele fata de modul in care au fost preluate izvoarele si, evident, terenurile aferente si fata de modul in care cei care au directa nevoie de apele minerale din Slanic nu ar mai putea beneficia de proprietatile lor curative, pentru ca se invoca „dreptul de proprietate”. In fapt, de mai multe ori izvoarele au fost oprite, inclusiv de actualul proprietar.

Izvoarele au fost initial in proprietatea societatii Perla Moldovei, din statiune, dar care a intrat in faliment si a pierdut licenta pentru exploatarea lor. Proprietatea terenurilor din zona izvoarelor a revenit societatii Flora chiar inainte de falimentul Perla Moldovei, prin executor judecatoresc, in compensatie cu datoriile acumulate intre cele doua firme.

Doar un teren din zona unui izvor care nu mai curge (Sonda 3) a ramas, totusi la Perla Moldovei, insa pe 16 mai 2016, a fost cumparat de Paulina Casuneanu, sotia cunoscutului om de afaceri Costel Casuneanu, cu 2.500 de euro – conform unei informatii publicata de portalul romaniacurata.ro.

Pentru folosinta izvoarelor, hotelierii din statiune platesc proprietarului izvoarelor, Incasarile nu au fost insa cele asteptate si au aparut tot felul de neintelegeri, iar apele minerale sunt si acum subiectul unor litigii.

Insasi Flora desfasoara unele activitati comerciale ambulante in zona izvoarelor, pentru ca proprietarul pretinde ca e zona lui, dar edilii orasului sustin ca acela este un perimetru cu protectie sanitara severa, fiind vorba de izvoare minerale, si trebuie tratat ca atare.

Solutia – spune primarul Gheorghe Baciu – este ca izvoarele sa revina in domeniul public, astfel incât UAT sa lase chiar gratuit accesul la ele, iar recuperarea cheltuielilor aferente sa se faca echidistant.

„Noi – a precizat primarul – am sesizat ca nu e bine ce se intâmpla si am hotarât in Consiliul Local sa cumparam terenurile. Mai devreme de aceasta, am hotarât sa preluam licenta de exploatare a apelor minerale din Slanic. Credem ca acum suntem pe drumul cel bun, iar actiunea noastra are ca scop constientizarea ca oricine ar veni sa cumpere terenurile ar avea o mare problema, pentru ca va fi foarte greu sa recupereze investitia”.

Dar daca unii hotelieri nu platesc, conform contractelor incheiate cu proprietarul izvorelor, acesta ce va face? Va legitima fiecare turist sa vada de la ce hotel este? In plus, statiunea are foarte multi vizitatori, turisti de ocazie sau care nu vin neaparat la tratamente balneo.

Proprietarul va pune, pentru ei, cartela de acces? S-a intâmplat la Olanesti asa ceva, iar persoana in cauza este incum condamnata in justitie.

Licitatia pentru cele trei izvoare este anuntata pentru data de 31 octombrie. Pentru ca si Flora este acum in insolventa, in reorganizare judiciara, licitatia va fi tinuta de firma din Bacau care se ocupa de reorganizare. „Iar daca noi, UAT, nu putem prelua izvoarele, vom expropria in interes public proprietarii care vor fi” – a conchis primarul.

„Dupa alegerile din vara, când locuitorii Slanicului mi-au acordat încrederea, m-am gândit cum putem schimba cât mai repede fata localitatii. Nu prin programe si filosofie politica, ci cu fapte reale. Principala resursa a noastra este turismul alimentat de izvoarele minerale, bogatia noastra de peste 200 de ani. De cinci luni am facut tot ce este omeneste posibil sa devin o punte peste probleme, pentru ca apa minerala sa curga pentru toata lumea, LA LIBER, pentru înca 200 de ani. Noi vom fi acolo sa luptam pentru pastrarea lor.”

Gheorghe Baciu, primarul orasului Slanic Moldova