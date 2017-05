Justitie Bărbatul care a lovit un executor judecătoresc, condamnat definitiv de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea de Apel Bacău a dat sentinţa definitivă în cazul bucureşteanului acuzat că a lovit un executor judecătoresc din Moineşti. Iniţial, la prima instanţă, inculpatul a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 2.000 de lei şi a unor despăgubiri de 1.000 de euro, faţă de 10.000 euro cât ceruse executorul pentru cele 4-5 zile îngrijiri medicale. Instanţa de apel a modificat doar valoarea amenzii penale, mai precis a majorat suma corespunzătoare unei zile – amendă de la 10 lei/zi la 50 de lei/zi amendă. Astfel, bărbatul va trebui să achite 10.000 lei. B.H.M. a fost trimis în judecată, în urmă cu circa doi ani, de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, pentru infracţiunea de ultraj. Bucureşteanul şi-ar fi ieşit din fire pe fondul unui conflict mai vechi între mama prietenei sale şi executor. Femeia avea un dosar de executare (de recuperare a unor sume de bani de la angajator) şi se chinuia de foarte mult timp să clarifice această situaţie. „Ar fi trebuit să ridic de la persoana vătămată în calitate de executor judecătoresc în jur de 30.000 de lei, drepturi ce mi se cuveneau mie şi soţului, de la OMV. Intrând în contact cu persoana vătămată, aceasta a ţipat la mine şi a avut un comportament violent verbal, lucru văzut şi de către o avocată care era la sediul executorului şi care a intervenit în favoarea mea. Am mai mers încă o dată să văd ce se întâmplă cu banii respectivi şi m-am întâlnit cu o familie care mi-a confirmat că a ridicat respectivii bani. De multe ori, datorită acestei situaţii pe care executorul judecătoresc nu a dorit să o clarifice, mi se blocau drepturile salariale pe care le ridicam de pe card. În acest context, inculpatul, care este prietenul fiicei mele, a mers probabil la executor”, a declarat, în instanţă, F.R. Conflictul, spun şi anchetatorii, a izbucnit în momentul în care inculpatul a mers la executor să-i ceară explicaţii: „Între cei doi a avut loc un schimb de replici, iar inculpatul, nemulţumit de răspunsurile primite, a lovit persoana vătămată cu pumnul în piept, aceasta s-a dezechilibrat şi a căzut pe spate, peste un radiator electric, suferind o plagă contuză superficială cu detaşarea unui mic lambou pe faţa dorsală a degetului mijlociu, de la mâna stângă, pentru care medicul legist a apreciat că are nevoie de 4-5 zile îngrijiri medicale, fără spitalizare.” 0 SHARES Share Tweet

