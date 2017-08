Cronica rutiera Bărbat rănit în urma unui accident la Helegiu de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter S-a întâmplat marţi după-amiază, pe DN 11, la Helegiu, unde un bărbat de 48 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un TIR, condus de un tânăr de 28 de ani, din Mărgineni. În urma impactului, şoferul maşinii care a ajuns pe sensul opus a rămas încarcerat şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău pentru descarcerarea sa. „Echipajele de salvatori au extras victima și au predat-o echipajului de ambulanţă pentru acordarea îngrijirilor medicale și transportul acesteia la Spitalul Municipal Onești. De asemenea, pompierii băcăuani au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au deconectat bornele de la acumulatorii vehiculelor implicate în accidentul rutier”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Pe timpul cercetărilor efectuate de poliţiştii de la rutieră la faţa locului, traficul în zonă a fost întrerupt. 1 of 4 FOTO: ISU BACAU 35 SHARES Share Tweet

