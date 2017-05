Social Bărbat lovit de tren la Gherăieşti de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – acesta păzea o turmă de capre şi nu s-a asigurat când a trecut linia ferată – 12 animale au murit în urma accidentului Evenimentul s-a produs la sfârşitul săptămânii trecute, în zona cartierului Gherăieşti, din municipiul Bacău. Trenul care circula pe ruta Bucureşti – Vadu Siretului a surprins şi accidentat un bărbat de 50 de ani, din comuna Odobeşti, care traversa linia ferată cu o turmă de capre. Mecanicul de locomotivă nu a putut evita impactul şi în urma accidentului 12 capre au murit, iar cel care le păzea a ajuns la spital în stare gravă. Poliţiştii de la Serviciul Transporturi au făcut cercetări la faţa locului şi au stabilit că victima a traversat printr-un loc fără vizibilitate şi nu s-a asigurat înainte. Omul mai avea un coleg, însă numai el a fost accidentat. În urma acestui eveniment, trenul a avut o întârziere de 30 de minute. 0 SHARES Share Tweet

