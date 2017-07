La data de 21 iulie a.c., în urma investigațiilor desfășurate, polițiști din cadrul Poliției Buhuşi au depistat și reținut trei tineri, unul de 26 de ani, din comuna Filipeşti şi alţi doi tineri, de 20 de ani, ambii din comuna Blăgeşti, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Din cercetări a rezultat că în seara zilei de 20 iulie a.c., un bărbat de 30 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce se deplasa pe drumul comunal din Filipeşti, a fost agresat și deposedat de două telefoane pe care le avea asupra sa, o pereche de pantofi şi suma de 70 de lei. În cauză s-a reușit recuperarea în totalitate a prejudiciului cauzat, iar față de cei trei suspecți s-a luat măsura reținerii pentru 24 ore, ulterior fiind prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, care a dispus arestarea preventivă a acestora. 2 SHARES Share Tweet

