Bărbat de 62 de ani, reținut după ce a incendiat ușa cumnatei de Comunicat de presa

La data de 15 decembrie a.c, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat şi reţinut un bărbat de 62 ani, din Bacău, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. Din cercetări a rezultat că bărbatul în cauză se află în proces de divorţ cu soţia sa, care a obţinut de la instanţă ordin de protecţie faţă de bărbatul în cauză. De esemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 62 de ani, în dimineaţa zilei de 15 decembrie a.c., în jurul orei 09.00, s-ar fi întâlnit cu sora soţiei pe care ar fi ameninţat-o că îi va incendia uşa pentru faptul că o găzduieşte pe soţia lui. În cursul aceleiaşi zile, bărbatul în cauză s-ar fi deplasat la locuinţa cumnatei sale, unde ar fi incendiat uşa de acces. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat şi reţinut bărbatul de 62 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. 4 SHARES Share Tweet

