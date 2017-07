Social Bărbat dat în urmărire, reținut de jandarmi de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ziua de 16.07.2017, în jurul orei 10.45, pe timpul unei acţiuni specifice pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional pe raza municipiului Bacău jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi siguranţă publică au observat o persoană care avea un comportament suspect. Persoana a fost legitimată de către jandarmi, constatându-se că este vorba despre MARICEL G. de 43 de ani, din comuna Podu Turcului, judeţul Bacău. În momentul verificării datelor personale a rezultat că aceasta era dată în urmărire în vederea arestării. Persoanei în cauză i s-a adus la cunoştinţă despre faptul că are emis pe numele său mandat de arestare preventivă, acesta fiind condus şi predat la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău – Serviciul Investigaţii Criminale pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale. 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.