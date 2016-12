Social Bănuit de complicitate la înșelăciune prin metoda „accidentul”, depistat și reținut de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 6 decembrie a.c., ca urmare a cercetărilor desfășurate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău, a fost identificat un tânăr de 18 ani, bănuit de complicitate la săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin metoda „accidentul”. Din investigațiile efectuate de polițiști a rezultat că în perioada noiembrie-decembrie a.c., în complicitate cu persoane aflați în unități de detenție din țară s-ar fi deplasat singur la locuințele a 6 persoane vătămate din municipiul Bacău, de la care ar fi ridicat sume importante de bani, necesari pentru „rezolvarea” unor accidente rutier în care ar fi fost implicate rude apropiate. Față de cel în cauză s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. Stimați cetățeni! Vă recomandăm încă o dată să nu dați bani persoanelor necunoscute, oricare ar fi pretextul invocat de aceste persoane. Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală şi nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale. Nu uitați că în caz de accidentt, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti. Orice accident de circulaţie are două variante de soluţionare:

1) depunerea unei plângeri la unitatea poliţie, care se va ocupa mai departe de cazul respectiv sau

2) înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie. 2 SHARES Share Tweet