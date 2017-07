Doar șase din cele 20 de proiecte admise din Domeniul Sport au primit vot favorabil pentru finanțare nerambursabilă în ședința CL de ieri S-a zis cu așteptarea, dar nu și cu grijile. Dimpotrivă, în cele mai multe cazuri, gradul de îngrijorare manifestat de asociațiile sportive băcăuane a crescut după ședința de Consiliu Local de ieri, în cadrul careia au fost votate alocările de bani pe Legea 350/ 2005. Din cele 20 de proiecte admise inițial, doar șase au primit vot favorabil. Numai că nici acestea nu au primit integral sumele cerute. Nici nu aveau de unde, în condițiile în care bugetul total alocat sportului a fost de numai 3.000. 000 lei. Finalistă de Cupă a României în 2017 și participantă în cupele europene, echipei de volei feminin Știința i s-a alocat cel mai mare cuantum: 1.000.000 lei. Cu 600.000 mai puțin decât solicitase. Conform noilor reglementări, pentru a derula proiectul în valoare de 1.000.000 lei, Știința ar trebui să asigure, prin Fundația Pro Știința, restul de bani din proiectul inițial. Misiune dificilă. Dacă nu chiar imposibilă. „Sunt debusolat. Chiar nu știu cum ne vom descurca. Am redus la maximum necesarul de cheltuieli în speranța că vom primi exact atât cât am solicitat. Știam că, din motive obiective, sunt alocați bani puțini pentru Sport, dar speram ca proiectul nostru să fie validat la parametrii financiari calculați de noi”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care a tras un semnal de alarmă în privința viitorului echipei sale: „Sincer, sunt foarte îngrijorat. Dacă nu vom primi un ajutor consistent din partea firmelor care ne-au fost alături și până acum, mă refer la Dedeman și la Agricola, mă tem că nu vom putea susține proiectul. Iar în acest caz, chiar nu știu ce s-ar putea întâmpla cu echipa”. Cu două titluri de campioni naționali la nivel de juniori și cu obiectivul declarat de a urca în prima ligă, handbaliștii de la CSȘM Bacău au primit, prin ACS Elite Sport 702.000 lei, în timp ce voleibaliștilor de la Știința li s-a acordat o sumă comparabilă cu cea primită în 2016: 650.000 lei. Problema voleibaliștilor este că, solicitând 1.200.000 lei, vor trebui să acopere restul banilor din sponsorizări. În fine, fotbalul începe să vadă din nou luminița de la capătul tunelului, singura divizionară C a județului, Aerostar (cu o campanie de achiziții demnă de liga secundă în această vară) urmând să primească de la bugetul local 553.000 lei. „Anul viitor, lucrurile vor sta altfel, noile reglementări legislative permițându-ne să alocăm până la 5 la sută din întreg bugetul local activităților sportive”, a concluzionat primarul Cosmin Necula. Până va ajunge să trăiască mai bine cu începere din 2018, sportul băcăuan va trebui însă să supraviețuiască în 2017. Proiectele care au primit finanțare: Fundația Pro Știința („Participarea echipei feminine de volei Știința în competiții naționale și internaționale”)- 1.000.000 lei; ACS Elite Sport („Viitorul începe azi”) -702.000 lei; AS Total Volei („Susținerea echipei de volei masculin Știința in prima ligă”)- 650.000 lei; ACS Aerostar („Sportul de masă o antecameră a sportului de performanță) – 553.000; Fotbal Club Măgura 2012 („Și noi jucăm fotbal”) -80.000 lei; Filiala Județeană a Asociației Nevăzătorilor („Cupa României la goalball”) -15.000 lei. Proiecte care nu au primit finanțare: Asociația Județeană de Atletism („Sprijinirea pregătirii atleților de performanță”) – respins cu două voturi pentru, 14 contra; ACS KO Gym („Promovarea kick-boxingului băcăuan la nivel de asociație”) respins cu 3/13; Lucian Puiu („Participarea sportivului Rareș Puiu la competiții naționale și internaționale”) respins cu 2/14; Asociația pentru Dezvoltarea Fotbalului și a altor sporturi Viitorul („Fotbal de performanță la nivelul copiilor si juniorilor”) respins cu 2/14, Centrul Regional de Ecologie („Evenimente sportive pentru copii și tineri în natură”) respins cu 2/14; Asociația Sport, Mișcare, Sănătate- Sporting („Crearea bazei de selecție pentru practicarea sportului de performanță la copii și juniori”) respins cu 2/14; Moldova Motosport („Sprijinirea motorsportului în 2017”) respins cu 2/14; Asociația Club Interfast („Promovarea badmintonului în Bacău, ediția a III-a”) respins cu 2/14; CS Saga („Susținerea competițională națională/ internațională”) respins cu 1/15; Asociația Delfin 2012 („Cupa delfin la sărituri în apă”) respins cu 1/15; CS Volei Carpați („Turneu internațional de volei masculin, old boys Prietenia”) respins cu 1/15; Asociația Județeană de Natație și Pentatlon („Susținerea natației în 2017”) respins cu 2/14; Delta Rangers Airsoft Club („Airsoftul- o alternativa la jocurile pe calculator”) respins cu 1/15; ACS Nautica („Sprijinirea înotului de înalta performanță în 2017”) respins cu 2/14. 0 SHARES Share Tweet

