Bani mai mulţi pentru unii pensionari de Elena Tintaru Persoanele care s-au pensionat înainte de 2011, au lucrat în grupa I sau a II-a de muncă, în condiţii speciale sau deosebite, şi nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale pentru perioadele respective vor primi ceva în plus la pensie. Pentru pensionarii care au lucrat în grupa I sau condiţii speciale, punctajul anual din perioada respectivă va fi majorat cu 50 la sută. Cei care au muncit în grupa a II-a sau în condiţii deosebite vor beneficia de o majorare cu 25 la sută. Este vorba despre pensionarii în cazul cărora la determinarea punctajului anual s-a utilizat vechimea în muncă prevăzută de acte normative cu caracter special, precum şi despre cei pentru care s-au luat în calcul stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare, la data deschiderii dreptului de pensie. Mai exact, beneficiază de aceste majorări persoanele pensionate pentru limită de vârstă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în baza unor acte normative cu caracter special, şi cei care au ieşit la pensie în perioada 1.04.2001-1.01.2011 şi pentru care, la stabilirea pensiei, s-au luat în calcul stagii complete de cotizare mai mici. Totodată, vor primi majorările amintite şi descendenţii celor două categorii, care primesc pensie de urmaş de pe urma susţinătorilor lor, de dinainte de 1 ianuarie 2011. De acelaşi drept se vor bucura şi pensionarii de boală, pensionaţi anterior datei de 1 ianuarie 2011, care până la 31.12.2015 nu au îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru limită de vârstă şi nici nu au avut schimbare de grad de invaliditate după 1.01.2011. Intră în aceste categorii cei care au lucrat în domenii, precum cel minier, de extracţie a petrolului, artistic (balerini, de exemplu) etc. Aceste domenii se regăsesc şi în judeţul Bacău, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) urmând să-i identifice pe pensionarii care se încadrează în una din situaţiile menţionate. Recalcularea se va face din oficiu de către CJP iar drepturile se vor plăti în funcţie de data pensionării fiecăruia. Cei care s-au pensionat în perioada 1990-31 martie 2001 vor primi suma cuvenită în iulie 2017. Pensionarilor care au ieşit la pensie în intervalul 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 li se va achita în decembrie 2017. Drepturile li se vor acorda începând cu data de 1 ianuarie 2017. În cazul în care în urma recalculării va rezulta un punctaj mediu anual mai mic, persoana în cauză va rămâne cu pensia pe care o avea înainte.

