Editorial Bani din prostia omenească de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În penitenciarele din România au luat amploare afacerile ilegale (cum se putea altfel) a căror victime sunt sute de creduli aflaţi, culmea!, în libertate, cu posibilităţi de informare. Citesc zilnic prin ziare, cum puşcăriaşi inventivi, cu reţele în afara acestor stabilimente de reeducare, dau tunuri de mii şi sute de mii de lei, printr-un singur sau mai multe apeluri telefonice. Metoda a primit şi o denumire în dosarele instrumentate de poliţişti şi procurori, este vorba de „ Accidentul”. Complici, o afirmă chiar un deţinut, sunt şi diferite persoane din serviciul de pază din penitenciare, altfel nu se explică cum ajung indivizii în posesia telefoanelor mobile sau a cartelelor sim, de pe care pornesc apelurile. Procedeul este simplu: se apelează un telefon fix, despre al cărui posesor complicii din exterior le furnizează câteva informaţii, după care persoanelor li se cer bani pentru ca o rudă, un fiu, un nepot etc. să scape mai uşor, să achite o daună pentru un presupus accident cu maşina. După ce intră în jocul infractorilor, pesoanele, de regulă în vârstă, sunt excrocate de mai multe ori, cu sume ce depăşesc orice imaginaţie. Cum poţi să fii aşa de credul, cum poţi să dai crezare unor asemenea cereri, cum poţi să alergi direct la poştă, la bancă, să scoţi banii de înmormântare, de zile negre şi să-i expediezi fără să te informezi, fără să dai un telefon să verifici dacă este sau nu adevărată ştirea, informaţia. Oricât ţi-ai iubi nepotul, fiul, fratele, trebuie să dai dovadă de prostie, da, de prostie, să te laşi aşa uşor convins, să nu te îndoieşti o clipă. Până te dumireşti, ai rămas lefter, nepotul este bine sănătos, în timp ce puşcăriaşii fac bani din prostia omenească. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.