Bancile din Bacau acorda zilnic împrumuturi de 16 milioane de lei

Judetul Bacau ocupa locul al 14-lea in tara dupa valoarea creditelor totale acordate de bancile comerciale in primele zece luni ale acestui an, aproape 3.415 milioane de lei, iar dinamica acestui indicator este usor peste media nationala, 101%, fata de situatia din luna septembrie.

Valoarea cea mai mare o au – potrivit celei mai recente centralizari a Bancii Nationale a României – creditele in lei, peste 2.301 milioane de lei, care situeaza judetul pe locul al 12-lea.

Dinamica creditelor in lei a fost, insa, in scadere fata de luna septembrie, in timp ce a creditelor in valuta a fost in crestere. Bacauanii au primit credite in valuta, pâna la finalul lunii octombrie, in echivalent lei de aproape 1.114 milioane de lei, dar plaseaza judetul abia pe locul al 18-lea.

Cele mai multe credite au fost acordate populatiei, de peste 1.791 de milioane de lei, dar si cele acordate agentilor economici sunt, valoric, aproape de acest nivel, peste 1.623 de milioane de lei.

Cu toate acestea, stocul de credite al judetului a scazut fata de octombrie 2015, cu aproape 480 de milioane de lei.

In perioada ianuarie-octombrie 2016 au fost 211 zile lucratoare, deci bancile bacauane au acordat zilnic împrumuturi de peste 16 milioane de lei. Cel mai mult s-au imprumutat bacauanii in octombrie 2015 (cu 3.894 de milioane de lei), iar in acest an in luna ianuarie (cu 3.638 de milioane de lei).

Creditele restante sunt in scadere

Judetul Bacau se numara, insa, printre judetele cu cele mai putine credite restante si ocupa locul al 8-lea in tara. La creditele in lei, situatia este si mai buna.

Astfel, daca ponderea creditelor restante in total credite la 31 octombrie 2015 era 7,97%, la finele lui octombrie 2016 aceasta a scazut la 4,09%.

Insa ponderea creditelor restante in lei in total credite in lei a scazut de la 7,24 la 2,97%, iar judetul a urcat, in ierarhie, de pe locul al 9-lea pe locul al 7-lea. In Regiunea Nord-Est, judetul Bacau este cel mai bine plasat la aceste capitole, fata de judetele Iasi de pe locul al 14-lea, Nemt de pe locul al 26-lea, Botosani – locul al 9-lea, Suceava – locul al 22-lea si Vaslui – locul al 36-lea.

Si ponderea creditelor restante in valuta a scazut, de la 9,26 la 6,38%, iar judetul Bacau ocupa locul al 10-lea la nivel national.