Seniorii asistați prin programele Fundației de Sprijin Comunitar (FSC) vor marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice prin activități speciale. Prima va fi chiar azi, beneficiarii Centrului „Dr. Ștefan Ciobanu” fiind sărbătoriți la restaurant, cu o masă festivă și un program de divertisment. „De asigurarea bunei dispoziții se vor ocupa seniorii din cadrul Clubului de muzică, care au pregătit pentru acest eveniment un miniconcert de muzică populară și șlagăre din vremea tinereții, arată Ionuț Chiriță, coordonator fundraising&pr. Voluntarii FSC le vor oferi seniorilor câteva surprize distractive, constând în jocuri și concursuri care să descrețească frunțile și să anime atmosfera.” Activitățile dedicate Zilei Vârstnicilor sunt finanțate de către Consiliul Local Bacău, în baza Legii 350. Următoarele evenimente vor două workshop-uri pentru profesioniști, festivitatea de la Căminul Cultural Corbasca, organizată în colaborarea cu Fundația „Mână în mână” și Primăria, la care va fi prezentă și fanfara din Băcioi, petrecerea câmpenească din Satul Seniorilor Milly din Buhuși, cu muzică și berbecuț la proțap, apoi, între 1 și 5 octombrie, vizitarea la domiciliu a vârstnicilor imobilizați la pat, pentru a le oferi o floare și o mângâiere. Ultima face parte din proiectul „Generații”, cofinanțat de Fundația „Principesa Margareta a României”. 1 SHARES Share Tweet

