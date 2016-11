Un scenariu inedit, un concurs inedit, un spectacol inedit. Balul Bobocilor Colegiului Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen”, care s-a desfasurat aseara pe scena Teatrului de Vara, a fost unul aparte.

Gândit ca o joaca, ca un pamflet al alegerilor prezidentiale din America, evenimentul a fost de fapt o lupta continua pentru frumos si talent, intre doi prezentatori: Ancuta Hilara (rol jucat de eleva Anca Lacatusu) si Alexandru Trumpisor (jucat de elevul Alexandru Radu). Fiecare a avut si ajutoare – Hilara, pe secretara Crinuta Steluta, dar si pe catelul Aki, mascota liceului, iar Trumpisor, pe asistentele Crina Cazacu si Laura Paulet (numele lor reale, ambele tot eleve ale liceului).

Cu totii au tinut insa cont de parerea si decizia lui Mister Paul, rol jucat de Paul Cucu, profesorul de la „Karpen” care s-a ocupat de organizarea intregului eveniment, alaturi de profesoarele Mihaela Turcu, Doina Nechitoi, Cristina Magirescu, Mihaela Moraru, Simona Balint, Carmen Ardeleanu (care s-au implicat in realizarea concursului de miss) si Ioana Triscas (care a realizat momentele muzicale).

Timp de patru ore, lupta intre cei doi candidati s-a dat prin momentele artistice prezentate de elevii colegiului, dar si de cele 12 concurente care au aspirat la titlul de Miss Boboc. Si da, doar concurente, pentru ca ineditul acestul bal a fost si faptul ca s-a organizat doar un concurs al boboacelor, nu si al bobocilor, un concurs de boboace (care au fost insotite pe scena de parteneri, dar fara a fi inscrisi in competitie), dar si cu alegeri electorale.

Hilara a reprezentat Partidul artistilor neintelesi, cu suflete sensibile si iubitoare de frumos, iar Trumpisor a avut de partea sa fetele frumoase si elegante, care au dat valoare partidului condus de el, Partidul tehnicilor de succes.

Per total, un spectacol hazliu, care a placut, un show muncit, asumat, din care nu au lipsit majoretele (conduse de prof. Mihaela Turcu), Eduard Doroscan si Anca Timpu, care au cântat la chitara melodia formatiei Vama Veche „18 ani”, trupa de dansuri populare coordonata de prof. Doina Nechitoi, cântecul românesc al Loredanei Benchea – „Pe toloaga satului” si al Ioanei Lucaciu cu „Badea iubaret”, Alesia Istoc, Delia Balint si Gabriela Ciorba, care au cântat melodii din repertoriul international, Alin Popa cu momentul sau de mentalism, o frumoasa parada a modei in coordonarea profesorilor Ana Maria Mazare si Luminita Popa, dar si alte surprize pregatite de Camelia Balint, Trupa New Generation, Ionut Topa, trupa Fresh Music, baietii de la Skipp Production si altii.

Candidatele la Miss Boboc au fost si ele testate in proba de prezentare, proba de talente si proba tinutelor de seara. Finalul i-a apartinut lui Trumpisor, declarat marele câstigator al alegerilor, dar si câstigatoarelor concursului, asa cum a decis juriul: locul I – Iulia Popovici si titlul de Miss Boboc, locul II – Mihaela Ciobanu, locul III – Larisa Ojog.

Iulia Popovici – Miss Boboc 2016 Colegiul „N.V.Karpen”

Câstigatoarea râvnitului premiu, Iulia Popovici, a avut numarul 8 in concurs. E nascuta in zodia Gemenilor, care, declara, o inspira si o va face fericita. Iulia ii indeamna pe toti „sa nu renunte niciodata, la ceea ce ii face fericiti”, motto-ul ei in viata. Este preocupata, mai spune, de citit, sport si muzica.