Sambata seara, la Teatrului de Vara „Radu Beligan” a fost rândul elevilor de la Colegiul National de Arta „George Apostu” Bacau sa-si sarbatoreasca bobocii.

Distractia a fost maxima, emotiile concurentilor s-au risipit in atmosfera feerica, de basm, tema din acest an a intregului spectacol, din care nu au lipsit dansul, muzica, voia buna, zânele, muzele din Olimp, printii si printesele.

S-au luptat pentru titlul de Miss si Mister Boboc 2016 ai Colegiului de Arta 19 elevi din clasele a IX-a, adica 12 fete si 7 baieti.

„Toate concurentele care s-au inscris la concurs sunt foarte frumoase, asa ca am iesit din tiparul perechilor de cate doi. Am organizat cinci perechi de cate trei, doua fete si un baiat, si doar doua perechi de cate doi, o fata si un baiat”, ne-a declarat la inceputul evenimentului Lavinia Chirnog, care s-a ocupat de organizare, alaturi de Alina Anghel si Bianca Simionescu, ajutate de Denisa Cretu, Cristina Lungu, Emma Stoian, Malina Ciubotaru, Cosmin Verbuta, Andrei Groza, Vladimir Erhan, Malina Mihalcea, Bianca Tuca, Paulina Popa si Alin Spulber.

Dupa un moment de deschidere oferit de Denisa Scripcaru si Bogdan Postolache, a urmat proba de prezentare, in care publicul a avut ocazia sa-i cunoasca mai bine pe concurenti.

Carisma bobocilor si calitatile lor de artisti au fost puse in valoare in proba de talent, pentru ca apoi sa urmeze proba surpriza, unde s-au evidentiat cea mai isteata concurenta si cel mai istet concurent. Toate probele au fost sustinute si de alte reprezentatii ale elevilor colegiului, dar si de o prezentare de moda, in genericul Alinei Anghel, Denisei Cretu si Emmei Stoian. Eleganta si frumusetea, tineretea si inocenta au fost punctele forte ale ultimei probe din concurs: tinuta de seara.

Dupa trei ore de spectacol, dans si bucurie, titlul de Miss Boboc 2016 Colegiul National de Arta „George Apostu” i-a revenit elevei Ioana Mirti, iar titlul de Mister Boboc 2016 Colegiul National de Arta „George Apostu” elevului Robert Ciocoi. Pe locul II s-au clasat Denisa Farcas si Dragos Munteanu, iar pe locul III Roberta Roca si Sergiu Mihai. Miss si Mister Popularitate au fost alesi Andra Bodea si Vlad Cristian.

Prezentatorii balului au fost Lavinia Chirnog, de la clasa a X-a B si Alexandru Radu, de la a XII-a D.

Detalii si declaratii de la eveniment, in editia de luni a cotidianului Desteptarea.

Fotografiile de la spectacol vor fi publicate in aceasta seara pe pagina noastra de Facebook.