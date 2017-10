A fost sărbătoare. A fost o întâlnire emoționantă. A fost petrecere și bună-dispoziție. A fost un adevărat regal Bacovia – Ferdinand. Un bal al generațiilor Bacovia – Ferdinand, în care, vineri seara, 20 octombrie 2017, actualii și foștii absolvenți și profesori și-au dat întâlnire la Green Parc, pentru a sărbători împreună 150 de ani de la înființarea acestei unități de învățământ de prestigiu din Bacău – Colegiul Național „Ferdinand I”, fost Liceu „George Bacovia”. „Evenimentul la care participăm în această seară e primul dintr-un șir de manifestări omagiale consacrate împlinirii a 150 de ani de la înființarea Colegiului «Național Ferdinand I». Balul generațiilor capătă semnificațiile majore ale unei sărbători de suflet și de năzuiță, e un bilanț de trăire, de aducere aminte și de speranță, dar e și dorință de comunicare cu cei ce ne-au dat nume și rost, care, cu fapta și gândul înalt, au găsit sensul continuității în lumea bună a învățământului, culturii, științei și tehnologiei. Avem nevoie de un dialog lăuntric între generațiile de elevi și de profesori, de gândul înnobilat de un trecut aproape fabulos că generațiile «Bacovia» și «Ferdinand» sunt fluide și că în această fluiditate stă sensul continuității noastre în complexa lume a globalizării”, a declarat în deschiderea întâlnirii prof. Nicu Harasemciuc, actualul director. 1 of 7 Organizat de Cancelaria Ferdinand, în parteneriat cu Asociația Părinților și Alumni Ferdinand, Balul generațiilor Bacovia – Ferdinand a reușit să aducă laolată medici renumiți din Bacău, directori de bănci și instituții publice, profesori de renume, reprezentanți ai celor mai puternice societăți comerciale, oameni de afaceri din toate domeniile, studenți, toți absolvenți ai acestui liceu din 1950 până astăzi, care s-au bucurat de momente unice alături de actualii elevi și profesori. Un eveniment de excepție, elegant, un moment al regăsirii și al poveștilor din tinerețe, care s-a dorit a fi și o formă inedită de strângere de fonduri pentru proiectele liceului care vor fi derulate în perioada următoare. Invitații au fost primiți de elevele Teodora Balaș, Laura Stoica, Alexandra Adomniți, Andrada Roșu și Diana Camenșciuc, iar întregul eveniment a fost prezentat de actorul Bogdan Matei. „Mă bucur să văd adunați la un loc atât de mulți fedinandiști care au în comun nu doar instituția în care au învățat timp de 4 ani, ci și impulsul de a se întoarce întotdeauna cu drag. Fie că vorbim despre Bacovia sau Ferdinand, în acest liceu am făcut, cu toții primii pași în dezvoltarea noastră, iar experiențele trăite aici reprezintă cu adevărat un pașaport spre viitor. Buna seara, Ferdinand, Bacovia, Fedinand! Buna seara 1867, 1967, 1989, 2000, 2017! Bună seara, oameni cu suflet de licean, cu drag de școala noastră, a tuturor! Trăiesc acum momente unice, de bucurie, de regăsire, de reîntoarcere într-un timp magic, într-un loc al trecutului și al prezentului, deopotrivă pe care dumneavoastră, toți de aici, le-ați făcut posibile. Și, de aceea, un singur gând vă voi trimite: absolvenți, susținători, sponsori, părinți, colegi, mulțumiri, mulțumiri, mulțumiri! În primul rând, Alumni pentru tot ceea ce, cu imaginație și frenezie, faceți an de an pentru copiii noștri, pentru comunitatea ferdinandistă. Stimați sponsori, oameni de afaceri, oameni de bine ai Bacăului, care sunteți aproape de educație, de învățătură, de brandul Bacovia-Ferdinand! Părinților și Cancelariei Ferdinand pentru devoțiune și dorința comună de a continua o tradiție a performanței. Recunoștință! Reverență! Seară de vis! Vă mulțumim tuturor ca ați ales să fiți în această seară aici, alături de noi, pentru a ne bucura împreună de acest moment și vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl oferiți în continuare liceului și proiectelor sale”, a spus și prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct. Invitați de onoare au fost Constantin Scripăț, viceprimarul Bacăului, dar și Lucian Șova, Ministrul Comunicațiilor, fost absolvent al Liceului „George Bacovia”. Program divers Nu au lipsit nici momentele artistice oferite de elevii liceului prin Formația R&D, grupul de dans al clasei a II-a, coordonat de învățătoarea Margareta Vătămanescu, baletul „Spărgătorul de nuci”, cu Maria Gaba și Ilinca Pascu, și pentru că, de câțiva ani, Colegiul Național „Ferdinand I” derulează un parteneriat cu Consulatul Chinei și Facultatea de Litere de la Universitatea București, prin Clasa Confucius, unică în județ, care oferă cursuri de limba chineză copiilor și adultilor, s-a prezentat și un dans care reprezentativ din acest punct de vedere, intitulat „Little apple!” Foarte reușită și antrenată pentru toți invitații a fost și organizarea unei tombole prin care s-au oferit multe premii surpriză tuturor câștigătorilor. A fost și Corina Radu, elevă în clasă a X-a F, cu „ Haida roata, mai flăcăi!”, și Alexandra Anghel, de la clasa a VI -a, cu „Unde-i joc si voie bună!”, care au scos pe toți cei prezenți la dans, dar și clubul de la Ferdinand HAKA, cu „Dansul piraților” și alte reprezentații. Amintiri… „Sunt foarte emoționat. E o idee foarte bună. Nu a mai fost un astfel de eveniment până acum în Bacău. Ar trebui să regrete cei care nu au venit. Amintirile de la liceu sunt grozave. Am revenit în tinerețe cu această întâlnire. Ne-am întors în timp. E un moment de referință. Al doilea pentru mine. Eu am absolvit acest liceu la centenar, iată-mă acum la 150 de ani, aștept și întâlnirea de la… 200 de ani. Liceul Bacovia a fost o rampă de lansare pentru noi, un liceu de referință”, ne-a declarat emoționat Nicolae Tache, acum pensionar, care a lucrat în domeniul economic, în sistemul bancar și de asigurări. „E o întânire binevenită. Mi-am revăzut colegi, profesori. Sunt din prima serie de 12 ani de băieți. Toți trăim spiritul Bacovia, un liceu de cultură generală. Mă bucur că sunt aici”, ne-a spus și absolventul Tiberiu Hagimă. I-am întâlnit la bal și pe soții Irena și Mihai Galinescu, medici în Spitalul Județean de Urgență Bacău, ambii absolvenți ai acestei instituții de învățământ. „Ne-am cunoscut în acest liceu, pe vremea când se numea Liceul «George Bacovia». Dar povestea noastră a început cu adevărat abia la facultate. Ne simțim minunat, e un moment interesant. Așa realizezi că lucrurile pe care le ai și le faci au o rădăcină foarte profundă. Așa vezi cum s-a investit în noi numai momente de foarte bună calitate. Liceul «Bacovia» a fost pentru noi tinerețe, dar și studiu, și realizare, într-o perioadă foarte bună. Numai prin lucruri de calitate se pot împlini alte lucruri de calitate. Iar «Bacovia» sau «Ferdinand», cum se numește acum, este un liceu în care se întâmplă numai lucruri de calitate”, ne-a spus dr. Mihai Galinescu. Din istoria timpurilor… Povestea Liceului Bacovia – Ferdinand a început în anul 1867. În urma demersurilor făcute de Gheorghe Lecca, Prefect de Bacău, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice, anunţă într-o telegramă din noiembrie 1867 înfiinţarea Gimnaziului Clasic (de băieţi) din Bacău. La 1 Decembrie 1867 s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor, după ce fuseseră angajaţi doi profesori, unul pentru partea ştiinţifică şi altul pentru cea literară. Neavând local propriu, gimnaziul a funcţionat la început în case închiriate. În 1889 din cei 24 de elevi de clasa a 8-a au absolvit doar 4. În 1890 a început construcţia localului şcolii, cu sală de sport şi bibliotecă, iar în noiembrie 1891 s-a terminat construcţia noului local al gimnaziului clasic din Bacău. La inaugurare a fost invitat şi principele Ferdinand, care însă nu a participat. Biblioteca, în accepţia ei de astăzi, a apărut destul de târziu. În inventarul din 1891 se menţionează existenţa a 171 de volume, dar ele erau mai mult colecţii de regulamente, statistici şi îndrumătoare ale diferitelor ministere şi autorităţi. Primele donaţii de carte sunt legate de numele Principelui Ferdinand, care a oferit în 1892 cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţarea Gimnaziului un număr de 46 de volume cu conţinut ştiinţific şi literar. Înfiinţarea liceului, în septembrie 1897 se face prin ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care comunică şi profesorii numiţi la acest liceu. Gimnaziul clasic din Bacău, care se numea din 1891, Gimnaziul „Principele Ferdinand”, devine prin înfiinţarea clasei a V-a de liceu cu 36 de elevi „Liceul Principele Ferdinand”, denumire transformată, după urcarea pe tron a prinţului moştenitor în „Liceul Ferdinand I”, nume sub care a fost cunoscut oficial până la Reforma Învăţământului din 1948. În 1916 se scoate studiul limbii germane de la liceu, odată cu intrarea în război. În liceu se organizează un spital de campanie. În 1919 se construieşte internatul, iar în perioada interbelică se amenajează o sală de lectură cu 30 de locuri, existau aici toate colecţiile editorialelor. Este o perioadă de înflorire, cu 3 candidaţi (numai băieţi) pe loc, cu examene de admitere grele, dimineaţa la română, dupa-amiaza la matematică, a doua zi examenul oral. În 1940 se introduce secţia de limbi moderne- franceză, germană, italiană, engleză. Se construiesc cele două aripi supraetajate în 1925-1927, plătite 2 treimi de minister, iar o treime de către liceu. Sunt angajate primele 2 profesoare (la limba franceză). În 1940 a fost un cutremur, iar în 1943 un incendiu la sala de sport. În timpul războiului a fost amenajat din nou în liceu un spital de campanie. Armata I-a Română închiriază aparatură şi substanţe de la Liceul Ferdinand, care avea dotare din Germania. Din septembrie 1953 liceul devine de 10 ani, situaţie care se menţine până în anul 1959 când revine la 11 clase. În 1967 s-a modificat numele liceului, devenind Liceul „George Bacovia”. În 1968 s-a înregistrat primul absolvent cu media 10 absolut. În 1976 s-a adăugat tronsonul sudic. În anul centenarului, 1997 Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus schimbarea denumirii Liceului Teoretic „George Bacovia” în Colegiul Liceal „Ferdinand I”. Începând cu anul şcolar 1997-1998, în urma unei hotărâri a corpului profesoral şi a Ordinului nr. 4133/25.06.1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus schimbarea denumirii liceului în Colegiul Liceal „Ferdinand I”. În aceste condiţii şcoala şi-a recăpătat propria identitate istorică, redobândindu-şi vechiul nume şi titlul de Colegiu Naţional. A fost, în ultimă instanţă, un act reparatoriu pe deplin meritat şi îndelung aşteptat. Personalități de marcă, absolvenți ai acestui liceu …Tradiţia modelează cu tiranie, iar fiorul tulburător al marilor personalităţi care au păşit pe lungile coridoare asemenea elevului Gheorghe D. Vasiliu, cunoscut sub pseudonimul unuia dintre marii poeţi ai secolului, George Bacovia, patronul liceului între 1967 şi 1997 sau asemenea elevului Mircea Cancicov, absolvent în 1902, viitorul mare avocat şi om politic liberal, ministru de finanţe, elevului Alexandru Şafran, viitorul cărturar şi rabin şef al Genevei, elevului Grigore Tabacaru, viitorul mare pedagog şi fondator al revistei Ateneu, elevului Şova Constantin, viitorul general, mare strateg al ultimului război mondial, poate fi un reper care să înflăcăreze inima şi spiritul. Acest spirit al înaintaşilor dublat de valoarea deosebită a corpului profesoral au făcut ca mulţi dintre foştii elevi ai liceului să devină mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, între care amintim: academician. Constantin Arseni, academician Alexandru Piru, academician Solomon Marcus, prof. univ. Ioan Athanasiu, prof. univ. Eduard Apetrei, prof. univ. Constantin Avram, prof. univ. Marcel Agop, prof. univ. Virgil Alexandrescu, prof. univ. Ioan Berilă, prof. univ. Victor Blănuţă şi multe alte nume prestigioase. Se pot evoca de asemenea nume de scriitori

ca Eugen Uricaru, Ovidiu Genaru, Viorel Savin, Octavian Voicu etc, de actori îndrăgiţi ca Toma Caragiu, Radu Beligan, Diana Lupescu, Sorin Postelnicu, Florin Blănărescu.

An de an, reuşitele la admiterea din învăţământul superior au fost dublate de succesele elevilor la concursurile naţionale şi internaţionale. Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional „Ferdinand I" se bucură și acum de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 150 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea. Este drumul parcurs de Gimnaziul clasic din 1867 la Colegiul Naţional de astăzi. Ştiind bine că tradiţia singură nu creează valoare, la 150 ani de existenţă, Colegiul Naţional „Ferdinand I" îşi propune, prin profesorii şi elevii săi de astăzi, să obţină rezultate cât mai bune în aşa fel, încât între trecut, prezent şi viitor o continuitate mereu ascendentă să nu poată fi, în nici un fel, contestată. Alte detalii și declarații, în ediția de luni, 23 octombrie 2017, a cotidianului Deșteptarea.

