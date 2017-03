Editorial Balena ucigaşă de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Calculatorul, cu posibilităţile lui tehnice tot mai performante, imensele deschideri oferite de internet, milioanele de site-uri din întreaga lume, reţelele de socializare au fost şi sunt considerate surse de informaţii în, practic, toate domeniile vieţii cotidiene, cât şi de divertisment pentru toate vârstele. S-a spus la un moment dat că fără internet, astăzi, lumea ar intra în colaps. Dincolo de teribila ameninţare, în ultimii ani, „internetul”, diferiţi sceleraţi ascunşi după un anonimat condamnabil, răspândesc tot felul de „jocuri”, care au ca destinaţie copiii, tinerii, mulţi fără cunoştinţele necesare, fără protecţie, în cele mai multe cazuri nesupravegheaţi, care cad victime acestor criminali morali. De la nevinovatele şi utilele jocuri distractive s-a ajuns la jocuri care pot duce la moartea celui/celor care intră în hăţişul periculos al acestora. După isteria „pokemonilor”, s-a ajuns la „Balena albastră”, un mcanism diabolic care urmăreşte şi conduce victima până la gestul final. Sute de copii, inclusiv din România, nevinovaţi, şi-au pus capăt zilelor, intrând în jocul „Balenei albastre”. Fenomenul este atât de răspândit încât a alertat toate instituţiile statelor, de la şcoli, poliţie, ong-uri, părinţi, până la guverne. Soluţia? Dialogul deschis cu propriii copii, conştientizarea împreună a pericolului. Nu-i o treabă uşoară, însă, de data aceasta, necesară şi obligatorie. Până nu este prea târziu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.