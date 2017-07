Adolescentul este acuzat că l-ar fi înjunghiat pe tânărul de 27 de ani, care a murit, miercuri, în urma unei altercații, la Comănești. Tânărul, împreună cu o rudă, a început să se bată cu alte trei persoane, între care şi tatăl adolescentului de 16 ani, după ce au chefuit în locuinţa unei familii dintr-un cartier din oraşul Comăneşti. În altercaţie, susţin anchetatorii, a intervenit şi adolescentul, care l-a înjunghiat în coapsa dreaptă pe tânărul de 27 de ani. Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Comănești. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, se întorsese din străinătate, împreună cu soția și cei patru copii, și a mers seara să-și viziteze unchiul. Din spusele localnicilor, bărbatul ar fi plecat pe picioarele lui, cu toate că fusese rănit cu un cuțit. Nu a mai reușit să ajungă acasă și a fost găsit de un vecin zăcând într-o baltă de sânge, pe drum. El a fost transportat la Spitalul Comăneşti, unde medicii au luat decizia de a-l transfera la Spitalul Municipal Moineşti. În drum spre această unitate medicală, victima a murit, se pare, din cauza hemoragiei, fiindu-i secționată artera femurală. Adolescentul de 16 ani a fost prezentat instanţei, iar magistraţii Tribunalului Bacău au emis mandat de arestare preventivă pe numele său pentru omor. 41 SHARES Share Tweet

