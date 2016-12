Sport Badminton/ CN Seniori: Campioni fara vârsta de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

O noua editie de Campionat National de Seniori, noi titluri pentru sectia de badminton a CS Stiinta Bacau. Cu ocazia Nationalelor de la Timisoara, gruparea antrenata de Bogdan Milon si-a imbogatit palmaresul cu sase medalii, dintre care trei de aur, doua de argint si una de bronz. Aurul a curs in probele de dublu, acolo unde Robert Ciobotaru/ Daniel Cojocaru s-au impus la masculin, Alexandra Milon/ Florentina Constantinescu (Sportul Studentesc) si-au adjudecat intrecerea feminina, in timp ce Florentina Constantinescu (Sportul Studentesc)/ Robert Ciobotaru au avut câstig de cauza la mixt, dupa o finala cu…Alexandra Milon/ Daniel Cojocaru. Pe lânga argintul de la mixt, Stiinta a cucerit o medalie din acelasi material si la simplu masculin, prin Robert Cojocaru, bilantul fiind intregit de bronzul lui Daniel Cojocaru, tot la simplu masculin. „A fost punct ochit, punct lovit, in sensul ca realitatea din teren a confirmat calculele pe care ni le facusem inca de acasa. Sunt foarte multumit si chiar uimit de forta sportivilor mei care, in ciuda accidentarilor, a programului de serviciu si, de ce sa nu o spunem, a vârstei, tin ridicata stacheta badmintonului bacauan. Le port un respect maxim", a declarat Bogdan Milon, care a mai avut un motiv de satisfactie la Timisoara: feciorul sau si al Alexandrei a cucerit bronzul la Under 9, cu ocazia Nationalelor de profil desfasurate pe Bega concomitent cu CN de Seniori.