Bădică fără frică

Florin Bădică este unul din produsele Școlii Generale 28. „O adevărată pepinieră a handbalului băcăuan", cum o caracterizează antrenorul Marius Căpușă, cel care l-a descoperit pe Bădică în urmă cu cinci ani. Pe atunci, handbalistul care măsoară astăzi 1,83 m și este considerat cel mai bun coordonator de joc al țării la nivelul juniorilor 3 era doar un puști de-o șchioapă care știa puțin spre deloc despre sportul cu mingea mică. „Întâlnirea cu handbalul a fost dragoste la prima vedere. De atunci, nu am mai vrut sa aud de vreun alt sport", mărturisește Nino, așa cum îl striga apropiații pe handbalistul în vârstă de 15 ani (i-a împlinit pe 8 martie) și care este legitimat la CSȘ Bacău. Evoluțiile foarte bune ale Bădică l-au propulsat în selecționata Seriei B a juniorilor 3, antrenată de Marius Căpușă și Gabriel Armanu, care a câștigat, recent, „Cupa Selecționatelor de Serie". Mai mult, băcăuanul, care îl are ca idol pe Karabatic, a fost ales în echipa turneului, antrenorii federali prezenți la Sfântu-Gheorghe lăudând combativitatea lui Florin Bădică. „Într-adevăr, Nino este un luptător. Nu-i este deloc frică de lupta pe semicerc", spune Marius Căpușă, care îi vede un mare viitor lui Bădică: „Este o mare promisiune, care poate deveni certitudine cu muncă, foarte multă muncă. Titlul câștigat la Sfântu-Gheorghe este un stimulent, dar poate fi și o povară. Am încredere că, dacă va continua pe aceeași linie, Nino poate ajunge în Liga Națională fără probleme. Totul depinde doar de el". Florin Bădică nu iese din cuvântul antrenorului: „Am o șansă foarte mare de care vreau să profit. Din toamnă voi trece la juniori 2, unde știu că pretențiile sunt mult mai mari, însă nu vreau să dezamăgesc".

