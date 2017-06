Astăzi a fost ultima probă care s-a susținut la examenul de bacalaureat, sesiunea de vară 2017. Cei 3.694 de candidați înscriși au avut de ales între Fizică, Informatică, Chimie, Biologie, dacă au terminat profilul real, sau Geografie, Logică, Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, dacă au absolvit profilul uman. Din datele oferite de Inspectoratul Şcolar Județean Bacău, la această probă au lipsit 76 de candidați. Nu a fost niciun eliminat și nici nu s-a înregistrat vreun incident în organizare. Primele rezultate vor fi afișate miercuri, pe 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi se pot depune și contestațiile, iar după rezolvarea lor se vor publica și notele finale, pe 10 iulie. 0 SHARES Share Tweet

