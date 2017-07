De câteva zile, mai exact de joia trecută, bacul din Furnicari nu mai funcționează din cauză că de șufă, chiar la mijlocul râului, s-au agățat mai multe crengi și alte resturi aduse de apă. Nivelul râului Siret fiind foarte ridicat, acestea nu au putut fi îndepărtate până acum. Pentru locuitorii din Tamași care muncesc sau învață în municipiul Bacău și fac naveta zilnic, bacul este foarte important. Tocmai de aceea, tarifele stabilite de Consiliul Local sunt „tarife sociale”: 5 lei/autoturism, 3 lei/căruță cu animale, un leu/persoană, gratuit pentru copiii sub 5 ani. Vineri și luni, unii au trecut barca, alții au înconjurat 15 km cu mașina. „Nu putem să-i dăm drumul, ar fi foarte periculos. Dacă vor fi deschise porțile barajului și va scădea nivelul apei, într-o zi sau două se va rezolva problema și va fi reluată circulația”, arată Veronica Donțu, primarul comunei Tamași. 19 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.