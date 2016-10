Bacaul va deveni capitala frumusetii

Un eveniment in premiera locala va avea loc pe 4 noiembrie atunci când la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau se va desfasura concursul-spectacol „Miss Moldova România 2016”.

Pe podiumul de prezentare, 25 de frumuseti din judetele Moldovei dar si din Moldova de peste Prut isi vor disputa râvnitul titlu infruntându-se in patru probe: defilarea in tinuta oficiala (body), tinuta casual, in costume de baie si la final prezentarea in rochii de seara.

Evenimentul, care se va desfasura pe durata a 12 ore, va cuprinde concerte live cu Anna Lesko, Proconsul, Ianna Novac, Gabriel Cotabita (presedintele juriului „Miss Moldova România 2016”), Dios Symphonic Pop-Rock Orchestra si Los Anonimos. Anfitionii remarcabilei seri vor fi Rocsana Marcu si Liviu Sorinel