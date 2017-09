Mobilizare a Comitetului pentru Situații de Urgență Județean Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău s-a întrunit miercuri, la ora 14, pentru a analiza ultimele date cu privire la atenționarea Cod portocaliu de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată și cantități de apă importante, valabilă până joi, la ora 10. Conform informațiilor primite de la meteorologi, fenomene mai pronunțate se vor produce pe coridorul Onești-Podu Turcului, venind dinspre Brașov-Covasna. „Am fost asigurați că Serviciul de Ambulanță va funcționa la capacitate maximă, la fel Gruparea Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul de Jandarmi Județean și Inspectoratul de Poliție Județean, care va acționa pentru desfășurarea traficului în condiții bune. Serviciul de Gospodărire al Apelor este pregătit să intervină cu utilaje, dacă va fi cazul. În calitate de președinte al CJSU, îmi doresc să nu avem fenomene periculoase. Pentru mine, contează OMUL, deci cel mai important este să nu avem victime”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului. În ajutorul CJSU Bacău a sosit și o echipă a ISUJ Vaslui. Potrivit avertizării meteorologice COD PORTOCALIU pentru judeţul Bacău, emise la ora 11.00, de către Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 20 septembrie, ora 16: 00 – 21 septembrie, ora 10:00, în județul Bacău, instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată și pe arii extinse se vor înregistra cantități importante de apă, în general, între 50 și 70 l/mp. La nivelul municipiului Bacău sunt pregătite de intervenţie pentru protejarea populației: 4 echipe din cadrul Direcţiei Salubrizare, Agrement, Parcuri (2 echipe –spaţii verzi şi 2 echipe- salubritate), autoutilitare şi echipament specific de intervenţie; 2 echipe cu 2 autoutilitare şi echipament specific de intervenţie ale Societăţii de Servicii Publice Municipale SA, Bacău. De asemenea, la nivelul municipiului Bacău, potrivit Hotărârii CLSU Bacău, s-au luat următoarele măsuri: Evaluarea tuturor arborilor ce pot prezenta pericol de prăbuşire şi, respectiv, îndepărtarea arborilor ce prezintă pericol de prăbuşire; Inventarierea panourilor publicitare amplasate cu sau fără respectarea prevederilor legale şi, respectiv, demontarea panourilor publicitare, cu respectarea prevederilor legale; Verificarea sistemului de canalizare, a contoarelor, a hidranţilor, aferenţi sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi, respectiv, aducerea la starea de funcţionare a acestor sisteme. La ora 13.00, 10 localitati din judetul Bacau nu aveau energie electrica, fiind afectati peste 2800 de consumatori deserviti de doua linii electrice si 29 de posturi de transformare. Localitatile afectate sunt Buciumi, Gutinas, Radeana, Bogdana, Negoiesti, Borzesti, Ggalbeni (total) si Onesti, Nicolae Balcescu si Valea Seaca (partial) Potrivit Ghidului pentru situaţii de urgenţă al IGSU, în situaţii de risc major de inundaţii se impune respectarea următoarele recomandări privind protecția populației: ÎNAINTE DE A SE PRODUCE O INUNDAŢIE: -Asiguraţi în subsoluri pereţi impermeabili pentru a evita pătrunderea apei.

-Construiţi bariere pentru a opri pătrunderea apei în casă în caz de inundaţie.

-Curăţaţi şanţurile şi rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apelor pluviale.

-Nu aruncaţi la întâmplare gunoaie menajere şi resturi vegetale în albiile apelor curgătoare.

-Pregătiţi rucsacul pentru situaţii de urgenţă.

-Participaţi la exerciţiile de simulare organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile locale. ÎN CAZUL PRODUCERII INUNDAŢIEI: -Respectaţi recomandările transmise la radio sau televizor de autorităţi.

-Dacă este necesară evacuarea, deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi; dacă aţi fost surprins de viitură, urcaţi-vă către părţile superioare ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

-În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la etaje superioare.

-Decuplaţi întrerupătorul general de energie electrică. Deconectaţi aparatele electrice. Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud ori staţi în apă.

-Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

-Încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

-Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite.

-Dacă trebuie să părăsiţi locuinţa, respectaţi pe cât posibil următoarele reguli:

-Nu vă deplasaţi prin curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul deplasându-vă prin curenţii de apă de circa 15 cm înălţime.

-Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată: în caz de inundaţie, la înălţimea de circa 20 cm apă, apa poate pătrunde în vehicul şi poate cauza pierderea controlului. La înălţimea decirca 40 cm apă, vehiculul pluteşte. La înălţimea de 60 cm, majoritatea vehiculelor sunt luate de apă. DUPĂ PRODUCEREA INUNDAŢIEI: -Ascultaţi informaţiile autorităţilor locale privind alimentarea cu apă potabilă a localităţii.

-Evitaţi zonele în care mai există apă: apa poate fi contaminată cu benzină, motorină sau resturi de la canalizare; de asemenea, poate fi încărcată electric de la linii de tensiune înaltă sau cabluri electrice căzute la pămant.

-Evitaţi curenţii de apă.

-Informaţi-vă în legătură cu zonele în care apele sau retras: drumurile ori podurile ar putea să-şi fi diminuat rezistenţa şi ar putea ceda sub greutatea maşinilor.

-Nu vă apropiaţi de zonele unde au căzut cabluri electrice şi anunţaţiautorităţile despre aceasta.

-Întoarceţi-vă acasă, doar dacă autorităţile au permis acest lucru.

-Fiţi atent când intraţi în clădirile care au fost inundate: rezistenţa acestora ar putea fi afectată, în special la nivelul fundaţiei.

-Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă, gaze decat după aprobarea operatorilor de specialitate.

Curăţaţi şi dezinfectaţi toate obiectele care au fost în contact cu apa: există pericolul de îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei igienei şi canalizărilor afectate.

