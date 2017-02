Social Bacăul sărbătorește, joi, Ziua Zonelor Umede de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, 2 februarie, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacău sărbătoreşte Ziua Mondială a Zonelor Umede, stabilită prin Convenţia semnată la Ramsar, în Iran, în anul 1971, document ratificat de România în 1991. Tema sub care se organizează în acest an activităţile dedicate acestei zile este „Zone Umede pentru Reducerea Dezastrelor”. Obiectivele cheie al temei anului 2017: zonele umede sunt o protecţie naturală împotriva dezastrelor ajutându-ne să facem faţă la fenomenele meteorologice extreme; bine gestionate, aceste zone asigură durabilitatea comunităţilor permiţând recuperarea rapidă după dezastre; luarea de măsuri care să asigure conservarea şi exploatarea durabilă a acestora. Pînă pe 3 februarie, inclusiv, APM Bacău desfăşoară în unităţile şcolare din municipiul Bacău o campanie de informare dedicată zonelor umede. Din 30 ianuarie au loc seminarii în care sunt prezentate materiale informaţionale şi sunt dezbătute aspecte referitoare la zonele umede din judeţ şi din ţară. Activitatea „Micii arhitecţi” presupune proiectarea unei localităţi în perimetrul adiacent unei zone umede, iar joi începe și concursul de fotografie pe tema zonelor umede, adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 ani, care îşi pot înscrie creaţiile pe site-ul http://www.worldwetlandsday.org./web/guest/photo-contest pînă pe 2 martie. „Judeţul Bacău – ne spune directorul executiv al APM, Paul Toderică – are o reţea hidrografică bine dezvoltată, fiind reprezentată de râurile Siret, Bistriţa, Trotuş şi afluenţii acestora. Lacurile din judeţul Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice Poiana Uzului, Belci, Bereşti, Răcăciuni, Galbeni, Bacău, Lilieci, Gârleni şi Racova. O mare parte din ariile naturale protejate din judeţul Bacău prezintă în componenţa lor zone umede, având un regim special de ocrotire şi conservare. Toate adăpostesc specii de floră şi faună protejate şi deţin un rol foarte important în cadrul culoarului de migraţie esteuropean al păsărilor”. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Omul sfinţeşte locul… dacă vrea Articolul următor Joi se oprește apa pe câteva străzi din Bacău

