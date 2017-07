Județul Bacău se situează pe locul al doilea, la nivel național, ca procent al absolvenților de liceu care au luat Bacalaureatul din prima sesiune, la foarte mică distață de primul loc. Rata de promovabilitate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, înainte de contestații, este de 71,4%, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Liviu Pop.Anul trecut promovabilitatea înainte de contestații a fost de 66,7%. Ministrul Educației a spus că la sesiunea de anul acesta s-au înscris 135.513 elevi, au fost prezenți 128.503 și au promovat 91.754. Totodată, au fost eliminați 179 de candidați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, dintre aceștia 100 din promoția curentă și 79 din cea anterioară. Liviu Pop a mai spus că sub zece licee din țară nu au avut niciun candidat promovat la Bacalaureat. Județele cu cea mai mare promovabilitate sunt Sibiu — 83,73%, Bacău — 83,54%, Iași 82,91% și Cluj — 82,75%, iar cel mai mic procent Ilfov — 42,24% și Giurgiu — 50,76%. „Eu zic că este bine. Este foarte important ce se va întâmpla în august cu cei de la sesiunea a doua”, a susținut demnitarul, care a arătat că nu poate să spună dacă este vorba despre subiecte mai ușoare decât la alte sesiuni. Liviu Pop a mai afirmat că se va lua în calcul orice propunere de întărire a siguranței la examenul de Bacalaureat. Referindu-se la eventualitatea modificării structurii Bacalaureatului și introducerea a două tipuri de examen, el a precizat că va exista o amplă dezbatere în acest sens pe Legea educației. „Din datele pe care le avem poate avem nevoie de această formă de Bacalaureat (n.r. — bacalaureatul diferențiat)”, a menționat Pop. AGERPRES 846 SHARES Share Tweet

