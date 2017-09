Naționalele de la Sala de Atletism din Bacău s-au încheiat cu un succes previzibil al gazdelor, care și-au adjudecat 3 titluri de campion, cărora li s-au adăugat 1 medalie de argint și 2 de bronz. Dinamo a avut tot 3 medalii de aur si 1 de argint, dar nicio medalie de bronz. Una peste alta, a contat mai mult că boxerii de la care se așteapta medalii la Campionatele Europene s-au luptat bine. “Nu sunt toți la capacitate maximă, dar în trei săptămâni, câte mai sunt până la Europenele din Turcia, pot atinge potențialul maxim”, a declarat la final Relu Auraș, director SCM Bacău și, totodată, omul care a coordonat întreaga organizare. Semifinale pe viață și pe moarte Cea mai spectaculoasă gală nu a fost ultima, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, ci penultima, cea a semifinalelor. Au fost unele meciuri desprinse parcă din filmele cu Sylvester Stalone, în care un boxer executa o serie de lovituri în plin, dar la numai o secundă primea una la fel de năucitoare, iarași lovea, iarași încasa…, iar succesiunea asta dura 9 minute! Un astfel de meci a fost între coechipierii băcăuani Marian Câțu și Alexandru Frumosu, câștigat de primul la preferința juriului de arbitri. Nu, n-a fost deloc o lupta colegială, prietenească, așa cum s-a mai întâmplat anii trecuți în astfel de situații. De la semifinale a lipsit poate cel mai spectaculos boxer, băcăuanul Marian Sabău. Acesta învinsese înainte de limita în optimile și sferturile de finală ale categoriei 56 kg. De fiecare dată, Sabău s-a lăsat serios dominat de adversar (craioveanul Dorel Bolovan, respectiv focșăneanul Petru Dorofte), contrând devastator, pe neașteptate, trimițându-și oponenții la podea. Dar aceasta manieră de luptă a avut un preț: Sabău s-a accidentat serios și a fost oprit medical să boxeze în semifinale. Finale sub ochii lui Rolly Bătălia pentru medaliile de aur a avut favoriți clari la unele categorii de greutate (Alberto Biro confirmându-și cel mai clar statutul), iar surprizele nu prea au apărut. Excepție a fost la cat. 60 kg, unde Cătălin Burcea, ivit de nicăieri, i-a învins pe favoriții Andreas și Jipeanu. Ceilalți s-au străduit și ei, de față fiind atât selecționerul Relu Auraș, președintele FRB Vasile Câtea și campionul profesionist Ronald Gavril, dar numai Vlad Matei și Viorel Fîciu au fost foarte aproape de aur. “Cred că nivelul finalelor este destul de bun”, a evaluat Rolly Gavril, între două poze pe care le făcea împreună cu simpatizanții. Străluciri în afara ringului Punctul de interes al ultimei gale a fost, fără dar și poate, prezența lui Ronald Gavril. Copii, tineri și adulți s-au perindat la masa sa, solicitându-i poze și autografe. După finala de la supergrea, întreg grupul de arbitri și oficiali s-a fotografiat împreună cu cunoscutul boxer profesionist. Rolly i-a făcut o favoare mentorului său Relu Auraș, înmânându-i lui Gabi Auraș, cadoul pe care i-l pregătise selecționerul pentru împlinirea chiar în acea zi a vârstei de 14 ani. “Îi mulțumesc lui Rolly, care este idolul lui Gabi. Ca boxer, dar nu numai, Rolly a fost și el copilul meu. Timp de 10 ani am făcut o echipă bună, câștigând an de an medalii naționale de aur, dar și medalii de argint sau bronz la Mondialele și Europenele de Juniori. A fost un an în care Rolly a cucerit titlul de campion al României la Juniori, Tineret și Seniori! Eu cred că el merita și titlul la profesioniști. Cred că pentru noi el este, de fapt, adevăratul campion. Iar eu sunt absolut sigur că va deveni campionul absolut la profesioniști”, a spus Relu Auraș. Selecționerul a mărturisit că darul pe care i l-a oferit fiului său proaspăt minor a fost și ca o răscumpărare a anilor pe care i-a petrecut departe de copiii săi. Dacă este să contabilizăm, începând de la mijlocul anilor ’80, Auraș a pregătit echipa de box a României la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, plus multe alte editii de Mondiale și Europene. Toate acestea au adus țării multe medalii – cine n-a auzit de Leu, Vaștag, Doroftei, frații Simion, Daniel Dumitrescu și mulți alții? -, dar au cumulat ani întregi de cantonamente centralizate. Iar asta a însemnat un sacrificiu față de propria-i familie, sacrificiu “răsplătit”, din ce în ce mai mult, cu indiferență de către publicul larg, așa cum se întâmplă nu doar în box. Rolly Gavril ne-a declarat: “M-am întors cu mare emoție acasă și am găsit aici liniștea pe care mi-am dorit-o. Revederea cu familia, cu maestrul Auraș – la două săptămâni după ce m-a susținut din tribună la Las Vegas -, cu lumea boxului românesc și cu prietenii m-au încărcat pozitiv. Mă întorc în America gata de treabă. Este greu de spus când, unde și cu cine voi boxa în continuare. Atât doar, trebuie să fiu bine antrenat și gata de meci oricând, pentru oricare adversar”. REZULTATE Campionatele Naționale de Tineret SEMIFINALE // Cat. 49 kg / Cosmin Gîrleanu (Hunedoara) b.ab.1 {tefan Bulat (Craiova); Orhan Marcu (Constanța) b.p. Romulus Măcriși (Rovinari); Cat. 52 kg / Marian {chiopu (Ploiești) b. RSC3 Mario Florescu (Slatina); Florin Bălteanu (Tg. Jiu) b.p. Florin Mărgian (Hunedoara); Cat. 56 kg / Valentin Velicu (Brăila) b.ab.3 Cornel Costea (Năvodari); Dorin Doghi (Cluj) b.NP Marian Sabău (Bacău); Cat. 60 kg / Eduard Jipeanu (Năvodari) b.p. Claudiu Pălădoiu (Steaua); Cătălin Burcea (BC Simion) b.p. Loris Andreas (Tg. Jiu); Cat. 64 kg / Vlad Matei (Dinamo) b.p. Laurențiu Apetrei (Timișoara); Gabriel Dinu (Bacău) b.ab.2 Claudiu Covaci (Sibiu); Cat. 69 kg / Tayson Lubert (Dinamo) b.p. Eusebiu Arădoaie (Iași); Cîțu Marius (Bacău) b.p. Alexandru Frumosu (Bacău); Cat. 75 kg / Alberto Simion (Bacău) b.p. Ionuț Rostaș (Baia Mare); Viorel Fîciu (Tg. Jiu) b.p. Florin {erban (Pitești); Cat. 81 kg / Alberto Biro (Bacău) b.ab.2 Andrei Drăgan (Constanța); Paul Năstase (Steaua) b.p. Marius Pyetrar (Satu Mare); Cat. 91 kg / Michel Constantin (Craiova) b.ab.2 Emanuel Niculăică (Botoșani); Cristian Filip (Dinamo) b.p. Dragoș Moale (Rapid); Cat. +91 kg / Emanuel Mican (Dinamo) b.RSC1 Darius Forat (Zalău); Antonius Savu (Pitești) b.p. Dorel Costache (Steaua). FINALE Cat. 46-49 kg / Cosmin Gârleanu (Hunedoara) b.p. Orhan Marcu (Farul Constanța);

Cat. 52 kg / Marian {chiopu (Petrolul Ploiești) b.ab.2 Florin Bălteanu (CS Tg. Jiu);

Cat. 56 kg / Dorin Doghi (U Cluj-Napoca) b.p. Valentin Velicu (CSM Brăila);

Cat. 60 kg / Cătălin Burcea (BC Simion) b.p. Eduard Jipeanu (CS Năvodari);

Cat. 64 kg / Gabriel Dinu (Bacău) b.p. Vlad Matei (Dinamo);

Cat. 69 kg / Tayson Lubert (Dinamo) b.p. Marius Cîțu (Bacău);

Cat. 75 kg / Alberto Simion (Bacău) b.p. Viorel Fîciu (CS Tg. Jiu);

Cat. 81 kg / Alberto Biro (Bacău) b.ab.2 Paul Năstase (Steaua);

Cat. 91 kg / Cristian Filip (Dinamo) b.p. Michel Constantin (CSM Craiova);

Cat. +91 kg / Emanuel Mican (Dinamo) b.p. Antonius Savu (CSM Pitești). Per ansamblu, sunt mulțumit de cum s-a boxat la aceste Naționale, dar și de competiție în ansamblu. Oaspeții noștri ne-au lăudat pentru aceste campionate. Este, în cea mai mare parte, meritul Consiliului Local și Primariei, care au alocat cea mai mare parte a fondurilor. Le mulțumim din suflet".

Relu Auraș,

director SCM Bacău

Relu Auraș,

