Sport Bacăul, la puterea a doua La turneul final al Campionatului Național, programat în perioada 31 mai- 4 iunie, orașul nostru va avea două reprezentante: CSȘ și CSȘM de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În 2016, handbalul băcăuan umfla potul la nivel juvenil, cucerind, prin CSȘM, două titluri naționale cu echipele de juniori 1 și 2 și unul de vice-campioană, cu juniorii 4. O singură medalie i-a lipsit: cea a juniorilor 3. Revanșa poate veni anul acesta. Cu atât mai mult cu cât la turneul fin al al Campionatului Național rezervat Juniorilor 3, programat în intervalul 31 mai- 4 iunie, pe teren neutru, Bacăul va avea două reprezentante: CSȘ și CSȘM. Ambele echipe băcăuane au obținut calificarea în weekend, ca ocupante a locului 2 în grupele D și A ale turneului semifinal 2. La Sfântu-Gheorghe, CSȘ Bacău a câștigat meciul inaugural, 23-19 (14-10) cu Potaissa Turda, după care a dat-o pe remize: 29-29 (10-16) cu LPS Bistrița și 24-24 (16-16) cu CSU Suceava. Contra bistrițenilor, echipa antrenată de prof. Marius Căpușă, secondat de dr. Adrian Popa, a trebuit să revină după ce era condusă cu șase goluri la pauză. Împotriva sucevenilor, în schimb, Bădică și compania au avut un avantaj de trei goluri până spre final, când s-au văzut egalați de cea care avea să ocupe primul loc în grupă. „Cel mai important meci a fost primul, cel cu Potaissa, în care am obținut o victorie foarte prețioasă. Consumul fizic și nervos și-a spus cuvântul în prima repriza a partidei cu Bistrița, o adversară care m-a impresionat prin linia de 9 metri, alcătuită in corpore din jucători de peste 1.90 m. Ne-am mobilizat în partea secundă și am obținut remiza, pentru ca în ultimul meci, cel cu Suceava, să ne mulțumim cu un singur punct, care ne asigura calificarea. Îi felicit pe băieți și mă bucur că am reușit să ne atingem obiectivul”, a declarat antrenorul Marius Căpușă, care a utilizat următorul lot: Luis Ștefan, Rareș Uricaru, Tibi Kerekeș, Dan Andor, Tudor Chifane, Florin Bădică, Dominik Dragomir, Alexandru Ludu, Adrian Ciobanu, Mihai Turcu, Nicușor Drugă și Denis Dârlău. Dintre aceștia, principalii evidențiați la turneul semifinal 2 de la Sfântu-Gheorghe au fost Turcu, Kerekeș, Bădică și Uricaru. CSȘM Bacău a început și ea cu dreptul grupa, surclasând cu 34-23 (21-9) pe CSȘ 2 București. A urmat o nouă victorie, 34-28 (18-14) contra băimărenilor de la Extrem, pentru ca în ultimul meci, formația pregătită de prof. Valeriu Rugină și George Călin să cedeze cu 33-25 (15-12) disputa cu învingătoarea grupei, LPS Vaslui I. De notat faptul că la jocul contra vasluienilor, băcăuanii au intrat pe teren la încălzire purtând tricouri albe pe care era scris numele „Vlad”, în semn de solidaritate față de coechipierul lor, Vlad Bălan, accidentat la meciul cu Extrem Baia Mare. CSȘM a folosit următoarele formule de echipă la turneul semifinal de la Medgidia: Cu CSȘ 2 București: Aki Marinescu, Marian Enculesei- Darius Bran (12 goluri), Robert Cojocaru (8), Andrei Farcaș (5), Alin Andrei (4), Eduard Ichim (2), George Dinu (1), Răzvan Frînghiu (1), Vlad Bălan (1), Darius Feldeș, Ciprian Compot, Ștefan Armanu, Robert Asavastei. Cu Extrem Baia Mare: Aki Marinescu, Marian Enculesei- Darius Bran (10 goluri), Robert Cojocaru (7), Alin Andrei (5), Eduard Ichim (4), Andrei Farcaș (3), Vlad Bălan (2), Răzvan Frînghiu (1), Ștefan Armanu (1), Robert Asavastei (1), Darius Feldeș, Robert Compot. Cu LPS Vaslui I: Aki Marinescu- Darius Bran (8), Andrei Farcaș (7), Robert Cojocaru (6), Răzvan Frînghiu (1), Alin Andrei (1), Robert Asavastei (1), Eduard Ichim (1), Ciprian Compot, Ștefan Armanu. Se cunosc grupele La turneul final din perioada 31 mai- 4 iunie, CSȘ Bacău va evolua într-o grupă din care mai fac parte LPS Vaslui I, Academia Minaur Baia Mare și CSM București, în timp ce CSȘM Bacău a fost repartizată în cealaltă grupă, alături de Dinamo Brașov, CSȘ Galați și CSU Suceava. 0 SHARES Share Tweet

