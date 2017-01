Ceea ce s-a întâmplat la Muzeul de Artă din Bacău, vineri 13 ianuarie, cu două zile înainte de marea sărbătoare a culturii române, care coincide cu ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, a fost sintetizat de conf. univ. dr. Ioan Dănilă: “Este meritul organizatorilor de se fi gândit la prezentarea unor aspecte importante, adevărate repere culturale locale, ca parte a culturii naţionale. Eminescu a fost prezent şi reprezentat prin excepţionala colecţie de medalii şi insigne, poate cea mai valoroasă şi completă din România, a profesorului şi istoricului Vilică Munteanu, cel care, cu dragoste şi profesionalism, a adunat de-a lungul anilor peste 350 de piese, unele foarte rare, din aur, argint, bronz şi oţel, expuse pentru publicul larg. A fost apoi expoziţia de artă a unui mare artist băcăuan, mai puţin cunoscut astăzi, în Bacău, dar care face parte din marea galerie naţională a creatorilor de frumos, pictor monumentalist, grafician, gravor, autor al unor impresionante fresce, profesor de artă monumentală la Institutul de Arte “Nicolae Grigorescu”. Albumul realizat de Dionis Puşcuţă şi Carmen Murariu este un drept şi meritat gest recuperatoriu. Ziua Culturii Naţionale ne îndreptăţeşte să privim cu mândrie în “arhiva” locală, materială şi imaterială, să o valorificăm şi să o transmitem mai departe, ca parte a identităţii noastre”, a încheiat prof. Dănilă. Muzeul de Artă din Bacău deţine peste 70 de lucrări ale artistului Ştefan Constantinescu, peisaje, nuduri, portrete, linografii, schiţe, donate de soţia pictorului, celebra actriţă Clody Bertola, din care au fost expuse doar 30 de opere. La vernisaj a fost prezent şi a prezentat publicului amintiri despre marele artist, fostul lui student Vasile Crăiţă Mândră. “A fost un mare lord, un excepţional profesor, un mare artist.” Albumul “Ştefan Constantinescu”, realizat în condiţii grafice de excepţie, cuprinde date biografice, note critice şi peste 40 de lucrări ale artistului născut la Tg. Ocna, în 1889, decedat în 1983, la Bucureşti, a cărui biografie artistică, pedagogică şi sentimentală este demnă de un roman, din care vom publica, în ediţiile viitoare câteva repere. În acelaşi cadru, ca un corolar, soprana Claudia Vasilache, o voce expresivă, caldă, a oferit publicului câteva lieduri, pe versurile poetului Mihai Eminescu, acompaniată la pian de prof. Elvis Condrea.

Mai multe informaţii, în ziarul Deşteptarea, de luni, 16 ianuarie. Gheorghe Bălţătescu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.