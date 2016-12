Top Story Bacaul iese la vot de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La ora 7 a început procesul de votare. Secțiile de vot din județ s-au deschis iar alegătorii cu drept de vot sunt așteptați la urne pana la ora 21. În județul Bacău vor funcționa 634 de secții de vot. Votul se va exprima pe liste , adică fiecare partid a propus o lista de candidați. Ca și la alegerile precedente, cele locale, buletinele vor fi scanate pentru a se evita votul multiplu. Fiecare alegător va primi doua buletine de vot, unul pentru Camera Deputaților și altul pentru Senat. În viitoarea legislatura, Bacaul va fi reprezentat în Parlament de zece deputați și patru senatori. În premiera, la închiderea secțiilor de votare,întreg procesul de desigilare a urnelor și de numărare a voturilor va fi înregistrat video. Atenție, sunt interzise fotografierea opțiunii de vot, votul multiplu sau primirea de orice foloase în schimbul votării unui partid sau altuia. Va vom tine la curent cu toate incidentele care pot apărea pe parcursul zilei. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.