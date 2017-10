Top Story Bacăul a găzduit primul târg de agricultură ecologică din estul Europei de Desteptarea -

prezența ministrului Petre Daea la eveniment a atras puzderie de fermieri, oameni politici și ziariști Bacăul a fost, la sfârșitul săptămânii abia încheiate, timp de trei zile gazda primul târg internațional din estul Europei al procesatorilor și producătorilor din agricultura ecologică, „Natural Taste” – ECO-INT, organizat de Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău (CAEx), în parteneriat cu AB Events și Asociația Română pentru Agricultură Durabilă. Târgul a fost vizitat și de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, împreună cu președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Laurențiu Baciu. „După cinci ediții de Expo Agro Moldova, adresată agriculturii convenționale – ne-a declarat directorul general al CAEx, Corneliu Pricope -, am realizat primul târg al agriculturii ecologice, o expoziție interesantă, de nișă, la care au aderat câțiva parteneri importanți reprezentând zeci de firme din țară și străinătate. Continuăm să organizăm acest eveniment și în anii viitori, în noi ediții, astfel încât Bacăul să fie pe harta dezvoltării agriculturii ecologice”. La Centrul de Afaceri și Expoziții, aproape 70 de expozanți au etalat în standuri oferte ale producătorilor și procesatorilor agricoli, între care semințe, îngrășăminte, produse pentru protecția plantelor și utilaje agricole pentru agricultura ecologică din țară și din străinătate, produse tradiționale și industriale, precum și proiecte și rezultate ale stațiunilor de cercetare și ale cadrelor didactice universitare, dar și loturi de ovine și caprine de elită ale crescătorilor de animale din județul Bacău. La deschiderea evenimentului au participat și prefectul Maricica Luminița Coșa, subprefectul Valentin Ivancea și viceprimarul de Bacău Dragoș Ștefan, dar și reprezentanți ai instituțiilor agricole județene, primari ai localităților din județ, oameni de afaceri și fermieri. Ministrul Agriculturii în rând cu fermierii Deschiderea oficială a târgului a fost precedată de o trecere în revistă a tuturor standurilor făcută de ministrul Petre Daea, prilej cu care oficialul a stat pe îndelete de vorbă cu expozanții. Evident, un interes aparte a fost acordat loturilor de ovine, știută fiind pasiunea ministrului pentru acest sector zootehnic. Petre Daea și ceilalți invitați au apreciat modul de organizare a târgului și au făcut precizări importante pentru agricultori, valabile activității lor din această toamnă, dar și în viitorul apropiat. „Am putut constata împliniri deosebite într-un sector care s-a prezentat neașteptat de bine în această zonă, creșterea ovinelor. Am văzut și alte secvențe suficiente care atestă că se face performanță. I-am auzit pe constructorii de mașini agricole spunând că în acest an au găsit căi prielnice financiar, că vânzările sunt bune. Îi salut și pe producătorii de substanțe chimice pentru agricultură, pe cei care produc produse ecologice, dar și pe cei care pot înlocui substanțele clasice, astfel încât inovarea să fie la ea acasă”. Petre Daea, ministrul agriculturii Ministrul i-a anunțat, din Bacău, pe fermieri că Guvernul a aprobat o sumă extrem de importantă pentru subvenția la motorină, 436 de milioane de lei, care din această săptămână va ajunge la destinatari. Iar din 16 octombrie va începe plata celorlalte subvenții, cu un avans de 70%. Din acest an începe să se dea și avansul la subvențiile din zootehnie, iar de la 1 decembrie subvențiile să fie achitate. Ecologiștii din agricultură strâng rândurile Sâmbătă, 7 octombrie, la Centrul de Conferințe și Marketing al CAEx a avut loc Conferința „Agricultura ecologică – realități și oportunități”, un real dialog pe tema pusă în discuție, dar care a dovedit și hotărârea celor care activează în domeniu să strângă rândurile și să determine măsuri reale în sprijinul agriculturii bio. Au susținut prelegeri și prezentări dr. ing. Ion Toncea, de la INCDA Fundulea, dr. ing. Oana Mârzan și dr. ing. Iulian Dobre de la SCDA Secuieni, ing. Mihai Rausser, managerul reprezentanței din România a producătorului de utilaje agricole Väderstad, Suedia, Laura Dosoftei, expert agri-eco, administrator Optim Agro Total, Octavian Matei, șef de departament la Titan Machinery România și reprezentanți ai unor producători de substanțe și tehnologie pentru agricultură de la Lithovit Timișoara și Grain Bags din Piatra Neamț.

„În urmă cu patru ani am devenit vicepreședintele Asociației Române pentru Agricultura Durabilă, care acum are 20 de membri societăți comerciale și aproape 20 de experți, cercetători și universitari. Împreună susținem dezvoltarea agriculturii ecologice și durabile în România. Astfel, în urmă cu șase luni m-am gândit să organizăm un eveniment unic în România, în Bacău, un eveniment la care să ne strângem toți cei implicați în agricultura ecologică. Pentru că dorim să avem un trai mai bun, să mâncăm mai sănătos. În țară avem certificate pentru culturi ecologice circa 200 ha. Dar, e un început, un domeniu de viitor. Le mulțumesc participanților, iar la anul, cu siguranță vom avea, în Bacău, a doua ediție a târgului.”

Marius Cașiș, manager Arterius Business Petru Done Ministrul Agriculturii, de vorbă cu ciobanii Anunțată în grabă și fără prea mari pregătiri, vizita în Bacău a ministrului Agriculturii, Petru Daea, s-a consumat la fel de rapid și la fața locului. De altfel, ministrul și-a făcut apariția cu o întârziere de mai bine de o oră față de momentul anunțat de autoritățile locale, fapt ce a creat rumoare printre fermierii care abia așteptau să îi transmită prin viu grai propriile nemulțumiri. „I-am reproșat, evident, într-o manieră elegantă, faptul că o femeie nu poate fi lăsată să aștepte două ore. În fine, nici cu noi nu a stat prea mult de vorbă, asta e clar", a punctat un producător local. „Noi vrem să stăm în picioare, dar dacă «stâlpii» nu ne ajută!!!" În fapt, trecerea în revistă a ministrului Agriculturii s-a făcut pe repede înainte, fermierii care îl așteptau afară (pregătiți ca la carte) abia putându-și exprima opiniile. „Să nu ne părăsiți, domnule ministru, pentru că nimeni nu ne ajută în țara asta și sunteți ca un tată pentru noi. Noi vrem să stăm în picioare, dar dacă «stâlpii» nu ne ajută!!!", i-a strigat Francisc Budău, un cioban mai corpolent, dar vădit copleșit de emoție la vederea unui asemenea oaspete. Ciobanii, însă, cu toții i-au arătat ministrului că produsele lor nu au valoare în România, nu sunt apreciate și, de aceea, sunt nevoiți să caute înțelegere la alții, peste hotare. „Eu am avut ce să-i arăt. Am peste 800 de oi, mai multe ca berbecii! Ideea e că românii cumpără mai mult din supermarketuri produse lactate care nu conțin deloc lapte, iar noi suntem obligați să supraviețuim cumva. De aceea, de câțiva ani, am decis să vindem, așa cum am putut, în afara țării", spune Daniel Aichimoaiei, proprietar de oi din Comănești. „Unde-i produsul românesc, acolo să vă duceți, pentru că este foarte bun. Mâncați-l!" Interesantă a fost și reacția ministrului care, ca răspuns la invitația de a gusta dintr-un produs achiziționat intenționat din supermarket (tocmai pentru a face diferența față de calitatatea net superioară a celor autohtone), demnitarul a refuzat categoric. „În primul rând, nu gust produse din supermarketuri", a spus minstrul Daea. Un alt fermier a insistat să treacă și pe la el să guste din ce i-a pregătit. „De trei ori am încălzit mâncarea. Gustați și de la noi. Și dumneavoastră ați muncit, și noi am muncit. Este de unde", i-a spus Romică Spătaru, cioban. „Nu-s atât de flămând cât vede presa, ci sunt atât de bucuros pentru că văd produsele astea", s-a simțit obligat să transmită ministru Daea. Șederea ministrului printre crescătorii de oi s-a consumat în mai puțin de 30 de minute, timp în care a trecut pe la fiecare padoc al ciobanuilor. De remarcat că, oficialul a insistat să se întoarcă, la un moment dat, din drumul spre Prefectură, unde era așteptat de primari, pentru a degusta din ceea ce, cu atât sârg, fermierii au pregătit cu noaptea în cap. „Spuneți-i țării ce fac oamenii aceștia. (…) Și, unde-i produsul românesc, acolo să vă duceți, pentru că este foarte bun, este foarte gustos, bine pregătit. Mâncați-l!", a fost îndemnul ministrului Agriculturii, care s-a grăbit apoi la discuția pe care o avea programată, la Prefectură, cu primarii din județ și cu șefii deconcentratelor, întâlnire care a durat…mai bine de trei ore. La final, mai punctăm și replica pe care demnitarul i-a dat-o lui Varujan Vosganian vizavi de afirmația acestuia că românii sunt aplecați spre autoconsum. „Am lucrat la Senat cu Varujan, e un om aplecat spre scris, are condei bun, are și o imaginație bună. Dar, cred că, acum, a zburat prea departe cu imaginația", a spus Petre Daea. Florentin Radu