Sport Bacăul, gazdă de tradiție de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter E un sport-pionier care începe să prindă rădăcini în Bacău. O dovedește și faptul că, pentru al doilea an consecutiv, faza zonală a Gimnaziadei la rugby-tag s-a desfășurat în orașul lui Bacovia. Considerat versiunea oficială pentru școlari a sportului cu balonul oval, rugby-tag-ul exclude contactul direct cu adversarul, iar posesia balonului, care este foarte schimbătoare, duce la schimbarea rapidă de la atac la apărare. „E un sport care cultivă și dezvoltă o serie întreagă de însușiri motrice, motiv pentru care ar fi foarte bine dacă profesorii l-ar introduce mai des în orele de educație fizică”, a declarat prof. Otilia Lazăr, cea care, ca și în 2016, s-a ocupat de organizarea fazei zonale a competiției derulate la finalul săptămânii trecute, la sala „Orizont”. „Ca și anul trecut, mi-au fost alături Otilia Zaharia, de la Șc. Gimnazială «Domniță Maria», Alexandru Stan- Șc. Gimn. «Spiru Haret», Sorinela Teodorescu- Șc. Gimn. «Constantin Platon»și Dan Crețu- LPS Bacău. Țin sa mulțumesc pentru sprijinul acordat directorului DJST, Georgel Cojocaru și directorului CSȘ Bacău, Marius Căpușă și, totodată, vreau să menționez prezența Gabrielei Bălan Surmei, directorul de Dezvoltare Moldova Nord din cadrul Federației Române de Rugby. În ciuda vremii potrivnice, participarea a fost la înălțime”, a declarat Otilia Lazăr. La „zona” Gimnaziadei au participat șase echipe, clasamentul final fiind următorul: 1) Vaslui- Șc. Gimn. „Costache Epuran” Bârlad, 2) Iași- Șc. Gimn. „Al. Ioan Cuza” Podul Iloaie, 3) Suceava- Șc. Gimn Ipotești, 4) Bacău- Șc. Gimn. Palanca, 5) Neamț- Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț, 6) Botoșani- Liceul Teoretic „Anastasie Bașota” Pomîra. 6 SHARES Share Tweet

loading...