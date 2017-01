Actualitate Bacăul, din nou sub incidența unui cod de ninsori de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nici bine n-am scăpat de cantitățile de zăpadă, că județul Bacău este din nou sub incidența unei avertizări de ninsori abundente. În aceste condiții, municipalitatea și-a luat măsurile necesare pentru a evita blocajele. „Am încercat să facem mare parte din activitatea de colectare a zăpezii pe timp de noapte, pentru că nu este trafic și este mai ușor pentru mașinile mari să intervină. În cursul zilei, s-a strâns zăpadă, dar doar de unde au fost cantități foarte mari strânse”, a detaliat primarul Cosmin Necula, care a supravegheat acțiunea de câteva nopți încoace. Acesta a spus că activitatea operatorilor a fost dificilă și pentru că unii șoferii au lăsat mașinile parcate rău, și în același timp și pentru că, din experiența acestor zile, ar fi nevoie de utilaje de mai mici dimensiuni, care să se preteze la intervenția în cartiere, nu doar pe arterele mari, acolo unde este suficient loc. Pe de altă parte, 175 de angajați de la Direcția de Servicii Publice au fost mobilizați pentru a curăța trotuarele și zonele mai greu accesibile. „Am primit multe solicitări și la numărul 0234/984 și ne-au fost de mare ajutor pentru că erau punctuale iar noi am constituit o echipă de intervenție rapidă, care a încercat pe cât posibil să răspundă solicitărilor. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă și asociațiile de proprietari că au obligații, dar și agenții economici. Și, am avut și cetățeni care s-au oferit voluntar și au dat la lopată”, a mai spus primarul Necula. Primăria intervine și mecanizat pe trotuare, cu opt freze și va achiziționa cât mai curând alte 9 astfel de utilaje care ar putea fi folosite, de exemplu, și noaptea, atunci când nu este personal suficient care să intervină. Pe viitor, în contractul de deszăpezire se va introduce și obligativitatea ca șoferii de pe utilaje să lucreze în două schimburi. Pe de altă parte, continuă activitatea de împrăștiere a materialului antiderapant: sare, nisip, clorură de calciu. Avertizarea cod galben este valabilă până în această seară, la ora 21. Sunt așteptate ninsori moderate și pe alocuri viscol. 51 SHARES Share Tweet

