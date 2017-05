Bacăul, cel mai motorizat oraș din Regiunea Nord-Est

* cu cele 390 de mașini la mia de locuitori ne putem compara cu Bucureștiul * municipalitatea elaborează Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care au fost supuse ieri unei dezbateri publice

Orașul Bacău are probleme serioase la capitolul mobilitate urbană, iar municipalitatea face eforturi în prezent să le rezolve prin elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, documente strategice în curs de elaborare, aflate în prezent în etapa de finalizare a analizei diagnostic. Problemele, dar și propuneri de rezolvare, au fost prezentate ieri de reprezentanții Search Corporation, organismul care efectuează un studiu în acest sens în Bacău și cele 18 comune din vecinătate, în cadrul unei dezbateri publice care s-a desfășurat la Centrul de Afaceri. Au participat reprezentanți ai Primăriei, ai Agenției de Dezvoltare Bacău, partener la elaborarea studiului, SC Transport Public SA, Consiliului Județean, Poliției Locale și Poliției Rutiere.

Concluziile studiului, efectuat pe parcursul ultimelor luni, sunt ample și vă prezentăm succinct o serie dintre ele, urmând să revenim asupra subiectului. Astfel, s-a demonstrat că Bacăul este probabil cel mai motorizat oraș din nord-estul țării, dat fiind că are 390 de mașini la mia de locuitori, o cifră apropiată de București. “Bacăul are o mare problemă din acest punct de vedere, iar finalizarea șoselei de centură ar trebui să fie prioritatea zero, pentru a decongestiona traficul din oraș“, a spus un reprezentant al Search Corporation. Problema este cu atât mai apăsătoare, cu cât nu are străzi de categoria I (care să permită o fluență mai mare a traficului), dar nici suficiente parcări (doar o mașină din patru are un loc de parcare stabil). O altă concluzie este că aproape jumătate dintre băcăuani merg de obicei pe jos, în timp ce numai 27% merg constant cu mașina, iar 20% folosesc transportul public în comun, ceea ce mai compensează din problema motorizării. Bicicleta este folosită de numai 0,5% dintre băcăuani, asta și din cauza lipsei de piste pentru bicicliști.

De menționat și prezența în trafic a peste 850 de taxiuri (conform numărului de autorizații emise), cu peste 270 mai multe decât numărul permis de lege (4 la mia de locuitori). O problemă importantă este legată și de mobilitatea pietonilor, al căror acces pe străzile orașului este destul de dificil în multe zone.

Pe baza acestui studiu va fi elaborată o strategie coerentă de creștere a mobilității în oraș, ceea ce va permite un trafic îmbunătățit, condiții mai bune pentru pietoni sau bicicliști, conectivitate sporită între zonele urbane și multe altele care să facă mai prietenos traiul în Bacău. “Rolul studiului este să ne dea o imagine completă asupra problemelor și să ne dea sugestii despre unde să punem o trecere de pietoni, un sens giratoriu, un pasaj. Cu aceste strategii ne putem prezenta la Uniunea Europeană pentru a accesa cele 40,85 de milioane de euro ce ne sunt destinați pentru a îmbunătățI mobilitatea urbană”, a spus primarul Cosmin Necula.