Sport Bacăul, capitala oinei de Dan Sion - Sâmbătă si duminică, pe terenurile din spatele stadionului „Municipal", se va desfășura faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Pentru un weekend, Bacău devine capitala sportului nostru național. Concret, capitala oinei. Sâmbătă și duminică, terenurile din spatele stadionului „Municipal" vor găzdui faza finală la oină fete din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Un eveniment sportiv important în orașul care, în anii '90, dădea o multiplă campioană națională la oină masculin: Siretul Bacău. „Ne bucurăm că Bacăul are onoarea de a găzdui prima ediție a fazei finale din cadrul ONSȘ, la 120 de ani de la momentul în care Spiru Haret a avut inițiativa, ca ministru al Educației, de a introduce oina în școli", a declarat prof. Otilia Lazăr, care îndeplinește rolul de director de concurs al competiției. Precedată de ședința tehnică, programată vineri seara, competiția va debuta sâmbătă dimineața, la ora 9.30, atunci când se va derula ceremonia de deschidere. După intonarea imnului de stat, în prezența președintelui Federației Române de Oină, Nicu Dobre și a reprezentantului Biroului Federal, Cristi Văduva, vor fi prezentate cele opt echipe care își vor disputa titlul național: Arad, Brăila, Brașov, București, Călărași, Dolj, Neamț și Maramureș. „Din păcate, echipa Bacăului nu a reușit să obțină calificarea la turneul final. În condițiile în care am înființat echipa cu doar doua luni mai devreme, drumul nostru s-a oprit la faza de zonă. Asta nu înseamnă că depunem armele și că pe pe viitor nu vom ridica ștacheta. Până atunci însă, vrem să ne îndeplinim cu brio rolul de gazdă a competiției din acest weekend", a precizat Otilia Lazăr. Faza finală a ONSȘ la oină feminin va conține 28 de meciuri care se vor disputa pe tot parcursul zilei de sâmbătă și în cursul dimineții de duminică. Se va juca în sistemul fiecare cu fiecare, campioană fiind desemnată echipa cu cel mai mare punctaj.

