Actualitate Bacăul a rămas fără apă caldă de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O avarie de mari dimensiuni a lăsat Bacăul fără apă caldă. Peste 6.200 de apartamente racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic au rămas fără apă caldă la robinet. Conducerea Thermoenergy Group SA Bacău anunţă că avaria a fost descoperită în urma unei pierderi masive de agent termic înregistrată în sistem. Citat: “Din cauza acestei pierderi a fost sistată furnizarea apei calde pentru 6.262 de apartamente. Au fost închise punctele termice:9, 11, 16, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 79, 84, 94, 95, 96, 97, 115, 117, 151, 152 şi 153. Se lucrează la identificarea pierderii, urmând ca în cel mai scurt timp să se treacă la remedierea acesteia”, declară Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Avaria s-a produs pe reţeaua de agent primar aferentă ramurii Sofert. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.