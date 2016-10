Bacauanul Paul Cotirlet, coordonator zonal al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei

Intâlnire de pionierat in Bacau. Aula Universitatii „Vasile Alecsandri” a fost gazda unei prime reuniuni in teritoriu a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României (CNMR), in cadrul caruia a fost prezentat si bacauanul Paul Cotirlet, care a fost numit coordonator zonal al acestei organizatii. Un eveniment de elita, la care au participat presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu (cunoscut si ca realizatorul emisiunii „Ambasador România”), Mihai Vasile, presedinte al Asociatiei pentru Dezvoltarea Durabila, Pregatirea Profesionala si Asistenta Sociala, reprezentanti de seama ai societatii civile din Bacau, Dragos Benea, in calitate de presedinte de partid, dar si fost presedinte de Consiliu Judetean, Sorin Brasoveanu, actualul presedinte al Consiliului Judetean Bacau, Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacau, directori de institutii publice, primari din comunele si orasele judetului, personalitati de marca din mediul de afaceri, mediul academic, medical, politic si administrativ.

S-a vorbit despre planul national de masuri privind dezvoltarea României, dar si, intr-un dialog activ, despre gasirea solutiilor in rezolvarea unor probleme care macina societatea, cum ar fi necesitatea reinfiintarii invatamântului profesional, atragerea de resurse financiare externe, investitiile straine versus investitiile nationale, educarea investitorilor români, politizarea institutiilor publice, importanta resursei umane in optimizarea României etc.

Coalitia Nationala pentru Modernizarea României este o asociatie non-politica si non-profit care are ca scop contruirea unei alternative, cu reprezentanti din societatea civila, care sa asigure, spun membrii acesteia, „o varianta civica la o clasa politica imbatrânita si incapabila sa ofere o perspectiva viabila unei Românii care inca nu si-a gasit drumul propriu”.

Decalogul profesional parlamentarilor

La intâlnirea din Bacau, intr-un cadru festiv, a fost numit coordonator zonal al CNMR in persoana lui Paul Claudiu Cotirlet, care a prezentat celor prezenti, in perspectiva alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 11 decembrie 2016, decalogul profesional al parlamentarului, act care poate deveni un moment de referinta in dezvoltarea pe termen lung, atât la nivel zonal, cât si national.

Implicarea in monitorizarea cu strictete a modului in care se vor desfasura alegerile, a spus Paul Cotirlet, dar mai ales probitatii celor propusi pentru a reprezenta aceasta zona a Moldovei, devine unul de importanta capitala, cunoscut fiind faptul ca foarte multi dintre cei care au ocupat sau ocupa in acest moment fotoliile de parlamentari nu au fost capabili sa ajute comunitatea din care au provenit si care i-a investit cu incredere.

„Cred ca o mai atenta monitorizare a celor care sunt propusi sa ne reprezinte in cel mai inalt for legislativ al tarii, nu poate fi decât benefica. Vin din Moinesti, am radacini adânc infipte in pamântul Moldovei si voi face totul pentru a ne asigura, noi cei de la CNMR, dar mai ales cei ce voteaza, nu numai ca alegerile se vor desfasura corect, ci si ca cei propusi au capacitatea organizatorica si viziunea necesara pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a regiunii Bacau, in mod special, a Moldovei, in principal, si a României, in general. Pentru prima oara in Bacau, punem la dispozitie decalogul conceput de CNMR, care este un adevarat model a modului in care trebuie sa arate un parlamentar. Cred cu tarie ca societatea româneasca si noi, cei de aici, din judetul Bacau, avem nevoie de oameni capabili sa lupte cu inertia, cu conceptiile invechite si cu micile aranjamente, paguboase pentru noi, cei care simtim pe pielea noastra ce inseamna amatorismul in politica. Clasa politica s-a dovedit a fi incapabila sa faca fata unor provocari majore, inerte unui program de guvernare eficient si necesar. Este nevoie de o schimbare si cei ce pot schimba clasa politica anchilozata si invechita suntem noi, cei tineri.” Paul Claudiu Cotirlet, coordonator zonal CNMR

Paul Cotirlet face parte si din elita celor 50 de tineri, alesi in urma unei selectii extrem de riguroase de catre conducerea CNMR, capabili sa preia oricând posturi in guvernarea României, in calitate de specialisti in diferite domenii.

„Sunt onorat ca fac parte din acest proiect si doresc sa particip activ la modernizarea României. Totodata, sunt bucuros ca numerosi reprezentanti ai admistratiei locale, ai societatii civile si parlamentarilor din judetul nostru au dat curs invitatiei de a veni aici.

E momentul ca impreuna, toti care suntem legati, intr-un fel sau altul, de aceasta zona, sa actionam pentru a debloca rotitele intepenite ale unui sistem de guvernare ineficient, mult prea lent si mult prea putin folositor celor care se confrunta, zi de zi, cu greutati ce ar putea fi usor evitate.

Impreuna cu cei de la CNMR, in special cu domnul Cumpanasu, de care ma leaga o prietenie, si cu toti colaboratorii mei din zona, vom face tot ce este omeneste posibil ca cei care ne vor reprezenta in Parlamentul României sa merite acest lucru. Nu sunt vorbe in vânt, nu sunt promisiuni desarte.

Este modul meu de a gândi si a actiona. Rapid, eficient si la obiect”, a mai spus Paul Cotirlet.

Pe scurt, decalogul parlamentarului, asa cum a fost el conceput de catre specialistii CNMR:

1. Candidatul / parlamentarul sa prezinte public un plan managerial propriu in care, pornind de la programul de guvernare al partidului sau, sa prezinte cel putin 10 obiective si masuri concrete pentru circumscriptia in care candideaza. 2. Sa prezinte public un portofoliu de minimum 10 activitati desfasurate in parteneriat sau in beneficiul comunitatii din circumscriptia unde va candida. 3. Sa nu fi avut condamnari care sa ii interzica dreptul de a alege si de a fi ales. 4. Sa prezinte public un set de valori si principii pe care si le asuma pe perioada mandatului. 5. Sa aiba o experienta in munca de minimum 5 ani, cu prezentarea unor rezultate in activitatile desfasurate. 6. Sa prezinte public minimum 10 recomandari ale unor lideri respectati ai comunitatii unde vor candida. 7. Sa prezinte public un plan de minimum 10 masuri privind consultarea cetatenilor din circumscriptie pe perioada mandatului. 8. Partidele politice sa faca o evaluare publica, cu interviuri, a fiecarui candidat pentru a testa maturitatea, integritatea si profesionalismul. 9. Sa fi absolvit cel putin un curs de leadership sau sa prezinte 10 masuri din care sa rezulte aptitudinile de a comunica si a conduce o comunitate. 10. Candidatul / parlamentarul sa faca dovada specializarii intr-un domeniu de activitate, precum si intelegerea legislatiei aferente domeniului ales.

Paul Claudiu Cotirlet s-a nascut in Onesti, in anul 1988. A absolvit Scoala „George Enescu” si Liceul „Spiru Haret” din Moinesti, iar in 2010 Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, sectia de Relatii Internationale si Studii Europene. Are master in Politica Europeana si Româneasca, master in Diplomatie si Istorie Politica, iar in prezent este doctorand la Universitatea din Bucuresti. Post-universitar a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român, Colegiului National de Aparare, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, Universitatii de vara – Râmnicu Sarat, dar si cele ale Institut Barcelona D’Etudis Internationals si Scolii de Vara a CNMR. A studiat cu Bursa Erasmus la RWTH Aachen, Germania, dar a sustinut si stagii de practica la Institutul Diplomatic Român si in Senatul României, la Comisia de politica externa. In prezent este consilier parlamentar – sef cabinet Chestor Senatul României, dupa ce in 2010 a fost consultant parlamentar.

„Coalitia Nationala pentru Modernizarea României este o structura formata din 32 de organizatii la nivel central. Planul nostru National de Modernizare a României include masuri pentru dezvoltare. Ce facem noi concret? Negociem. Negociem cu reprezentantii Guvernului, cu Parlamentul, cu principalii factorii de decizie. Nu ne intereseaza voturi. Nu ne intereseaza functii politice, nu vrem sa ajungem in conducerile administratiilor locale. Suntem o organizatie apolitica, non-profit, care vrea sa schimbe tara. Sa schimbe sistemul politic invechit si sistemul adminstrativ bolnav din România anului 2016.”

Alexandru Cumpanasu, presedintele CNMR