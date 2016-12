Băcăuanul Aurelian Uțe este singurul fost jucător de Liga I care și-a deschis o Academie de fotbal în Dubai

„S-ar prăbuși Universul…”

A fost unul dintre marile talente neîmplinite ale fotbalului băcăuan. Și vrea să devină unul dintre cei mai mari antrenori de copii din Emiratele Arabe Unite. Între aceste două coperți contrastante se află povestea lui Aurelian Uțe, singurul fost jucător din Liga I care și-a deschis o academie de fotbal în Dubai. „Tot ce nu am reușit ca fotbalist vreau să realizez ca antrenor. Există o lege a compensației. Un echilibru. Făra acest echilibru, s-ar prăbuși întregul Univers, nu doar visele mele „, zâmbește Uțe, revenit acasă, în Bacău, pentru Sărbătorile de Iarnă. Să-i ascultăm povestea. Și să intrăm pe poarta Academiei sale. Literele aurii care compun titulatura „Soccer Academy Dubai” strălucesc la fel de tare precum privirea lui Aurică.

Ghete-n cui…

Academia a fost fondată în urmă cu puțin peste un an. În septembrie 2015. Povestea începe, însă, cu mult în urmă. În 1994, la 16 ani, Uțe era „decarul” naționalei de juniori U16 a României. Driblingurile sale îl țineau pe pe banca de rezerve pe viitorul internațional de seniori Marian Aliuță și-l anunțau drept o mare speranță a fotbalului românesc, nu doar băcăuan. La 18 ani, Aurică Uțe juca deja în prima ligă, la FCM Bacău, cu care termina campionatul pe locul 5, sub comanda lui Mircea Nedelcu. La 21 de ani, cariera mijlocașului băcăuan era deja terminată. Finish, kaput, end of story. End of story? Nu, povestea continuă. Dar, mai întâi, să-l lăsăm pe Aurică să-și agațe ca lumea ghetele în cui.

…Și on line

„Mircea Nedelcu m-a promovat în A, Marian Mihail m-a confirmat, iar Halagian m-a terminat, trimițându-mă întâi la Buzău și apoi în C, la Rafinăria Dărmănești. Poate am greșit și eu, dar la 20 de ani nu întotdeauna ți se întâmplă ca un șut în fund să fie și un pas înainte” spune Uțe, care, într-o zi din vara lui 2001 a trântit geanta cu echipament în vestiarul Rafinăriei, luându-și adio de la fotbal și la revedere de la mai tânărul său coechipier, Florin Lovin. „Măcar tu să n-o dai în bară, Ață”, a fost mesajul de despățire al lui Uțe. Astăzi, Aurică Uțe are Academie de fotbal în Dubai. Iar Florin Lovin e campion en-titre cu Astra Giurgiu. Cei doi au rămas într-o strânsă legătură de prietenie, firma lui Lovin, „Ghetedefotbalonline” fiind principalul furnizor de echipament sportiv al Academiei lui Uțe. Așa se scriu uneori poveștile.

Umbra unui antrenor

În Emirate, Aurică a ajuns de-abia în 2013, după ce-și încercase norocul și prin ligile de amatori din Italia. De ce tocmai Emirate? „Soția mea, care fusese stewardeză la Emyrates și la Qatar Airlines, a venit cu ideea. Am zis OK, dacă acolo e pământul făgăduinței, păi atunci acolo mergem și noi”, zâmbește din nou proprietarul lui ”Soccer Kids Dubai”. Înainte de ”Soccer Kids Dubai” a fost, însă, „Champions Soccer Academy”, o grupare cu peste 2000 de copii conduși de 11 antrenori. ”Eu nu eram unul din cei 11, ci doar umbra unuia dintre ei. Așa a decurs prima mea experiență în Dubai. Mi s-a spus să stau în umbra unui antrenor și să învăț”, își amintește Uțe: ”Când am înțeles cum funcționează lucrurile și că, mai mult, le am înăuntrul meu, am făcut următorul pas: mi-am deschis propria academie”.

Teren gratuit

Aurelian Uțe a investit în propria academie 35.000 de euro: „O sumă relativ mică. Adevărul e că am avut și noroc”. Numai că norocul și-l mai face și omul cu mâna lui; cuceriți de entuziasmul și de proiectele lui Aurică, cei de la Primăria din Dubai i-au oferit gratuit un teren de fotbal în apropiere de cel mai select cartier al orașului, Palm Jumeirah! Cel de-al doilea teren al Academiei este tot în zonă, iar chiria sa echivalează cu 8-10 la sută din încasările lunare. „Soccer Kids Dubai” are 210 de copii între 4 și 12 ani. Lor li se adaugă alți 40 de puști de la grădinițe. „Suntem ceea ce facem, nu ceea ce vorbim. Impresionați de modul în care lucrăm cu copiii foarte mici, patronii unei grădinițe mi-au propus funcția de manager. No way, acum sunt propriul meu șef”, face cu ochiul omul nostru care, le este șef și lui Shane (un englez) și lui Nambi (un nigerian), ceilalți doi antrenori ai Academiei.

Koeman și Bergkamp

La „Soccer Kids Dubai” vin copiii din toate colturile lumii. Sunt și doi români: un mureșean și un bucureștean. Cei mai tari sunt doi olandezi: Joey, care, la 7 ani este copia fidelă a lui Koeman și Nicholas, în vârstă de 12 ani, alter-ego-ul lui Denis Bergkamp. Rezultatele sunt pe măsura comparațiilor: „Soccer Kids’ tocmai a câștigat la U8 si la U10 turneele organizate de Academia Barcelonei. „E concurență mare. în Dubai sunt vreo 400 de academii. Barcelona, Paris Saint-Germain… Încercăm să ținem pasul. Punem mare accent pe plăcere. Și pe atitudine. Urmărim să dăm încredere copiilor, adică exact ce mi-a lipsit mie ca fotbalist în tinerețe. Sunt părinți care vin să-mi mulțumească spunându-mi că le-am schimbat copilul. Asta este cea mai mare satisfacție a mea”, mai zice Aurică Uțe care mărturisește că trăiește un vis din care nu ar vrea să se trezească. El îi spune vis, noi îi zicem poveste. Una de mare succes.