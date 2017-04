Social Băcăuanii vor soluţii pentru locurile de parcare insuficiente de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – lipsa locurilor de parcare pe strada Mioriţei, în dreptul blocului nr. 23A, îi nemulţumeşte de ceva vreme pe deţinătorii de maşini din zonă – preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 23A a adresat primăriei Bacău rugămintea de a îngusta trotuarul din faţa blocului, pentru a fi amenajate câteva locuri de parcare în spic – acest lucru nu este însă posibil în apropierea semaforului existent în faţa blocului nr.23A Necesitatea înfiinţării unor noi locuri de parcare pe strada Mioriţei, a făcut anul acesta obiectul mai multor solicitări adresate Primăriei Bacău de către Neculaie Ionescu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei de proprietari “Mioriţei 23A”. Acesta a solicitat de fiecare dată un punct de vedere al autorităţilor referitor la viitorul parcărilor în municipiul Bacău, vizând în special strada Mioriţei, de la intersecţia străzilor Ion Luca şi până spre strada Tipografilor. “Solicitarea privind amenajarea unei parcări în faţa scărilor blocului 23(A,B,C,D) a fost tratată cu indiferenţă, răspunsul primit fiind total nemulţumitor. Primăria ne-a precizat că trotuarele nu se pot amenaja pentru că pe o perioadă de cinci ani de zile au interdicţie prin protocolul semnat cu fondurile europene, iar dacă ar fi să facă o derogare trebuie respectaţi cei 25 de metri până la intersecţie. Ceea ce mă surprinde este faptul că în alte zone(străzi) ale oraşului, interdicţia impusă nouă, nu este respectată. Facem de aceea din nou un apel insistent să ne fie rezolvată problema”, declară Neculaie Ionescu, petent. O altă solicitare adresată Primăriei Bacău de preşedintele Neculaie Ionescu vizează amenajarea trotuarelor. Mai exact, ridicarea nivelului lângă zidul blocului în faţa scării scara A, deoarece, când s-au montat pavelele, nivelul trotuarului a crescut cu aproximativ 30 cm, rămânând între zidul blocului şi trotuar o „piscină” care se umple de fiecare dată când plouă abundent şi toată apa se scurge la subsol sau pe lângă zid affectând în timp rezistenţa şi siguranţa blocului. “Am făcut demersuri repetate, iar la faţa locului au venit domnii Ţurcanu şi Cojan, care au constatat, au promis şi nu au mai revenit nici până acum. Am solicitat deasemenea să fim ajutaţi cu 3-4 tone de balast pentru beton şi 2-3 tone de pământ din decopertări pentru amenajarea cu forţă de muncă proprie a spaţiului cu pricina. Am solicitat de asemenea, să fie luate la nivel de municipiu măsurile necesare pentru deratizarea şi dezinsecţia la nivel general, pentru că există şobolani la subsol”, declară Neculaie Ionescu. Ionescu spune că vrea să colaboreze cu autorităţile în toate problemele semnalate, astfel încât acestea să fie rezolvate cât mai curând posibil. Lipsa locurilor de parcare este acută în zonă pentru că terenul din spatele blocului este ocupat de garaje. 5 SHARES Share Tweet

