Pentru ca suntem in plina vacanta prilejuita de 1 Decembrie, Ziua Nationala, si suntem in cautarea optimizarii petecerii timpului liber, una din variantele cele mai accesibile pentru bacauani ramâne Arena Mall. Pe lânga varianta vizionarii unui film bun, puteti lua in considerare posibilitatea de a sta la masa impreuna cu prietenii ori familia, la unul din multele restaurante din zona „food" de la etajul II, sau chiar puteti face miscare la Fitness Club. Pentru ca pe toata durata acestei vacante la Arena Mall programul de functionare este cel normal, e bine sa aveti in vedere ca si faptul ca puteti profita in continuare de reduceri de preturi intr-o serie de magazine care au ales sa-si prelungeasca ofertele de blackfriday si pâna pe 1 Decembrie. Pentru cei care se gândesc deja la Mos Nicolae sau cei care doresc sa intre astazi in spiritul Sarbatorii Nationale a României, le pot cumpara copiilor tinute traditionale de la magazinul Miracol'e by Vestiment Evolutiv de la etajul I. Programul de functionare al magazinelor din mall este intre orele 10.00 – 21.00, cu prelungire pâna spre orele 23.00 in zona de food si cinema.