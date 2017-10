– articolul 117 din Hotărârea nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice prevede ca începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban să aibă loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 18.00 și 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de plus zece grade sau mai mici Temperatura exterioară pe timp de noapte a scăzut simțitor în Bacău, fiind sub 10 grade Celsius, dar cu toate acestea, în multe apartamente, caloriferele continuă să fie reci. Sute de băcăuani care au caloriferele legate la rețeaua de furnizare a agentului termic administrată de Thermoenergy Group, fac frigul în locuințe din cauza datoriilor pe care asociațiile de proprietari le au față de furnizor. Recent, conducerea Thermoenergy a publicat o listă cu 19 asociații de proprietari din Bacău care au datorii față de furnizor. Acestea ar fi fost notificate cu privire la faptul că până la recuperarea debitelor, consumatorii nu vor mai avea căldură și apă caldă. Evident, această măsură aspră a provocat nemulțumiri în rândul locatarilor care se știu cu plata la zi. “Locuiesc în cartierul ANL Bucegi și m-am trezit deodată că nu am nici căldură și nici apă caldă. După părerea mea, oprirea căldurii și sistarea apei calde în sezonul rece constituie un abuz! Eu sunt cu plata la zi si am doi copii mici. Cu ce-am greșit eu, consumatorul!?! Ne-au desființat centrala de bloc și ne-au legat forțat de Thermoenergy! Angajații societății nu au făcut nimic toată vara ca să-și recupereze debitele și acum apelează la abuzuri, la constrângeri. Mai citiți legile, domnilor!”, declară Iustina Marcu. Cele 19 asociații de proprietari notificate de conducerea Thermoenergy pentru neplata datoriilor sunt: 8 Milcov, 13 Mărășești, Asociația de proprietari nr. 24, Asociația de proprietari nr.33, Asociația de proprietari nr. 35, Asociația de proprietari nr. 85E, Asociația de proprietari nr. 95, Asociația de proprietari nr. 130, Asociația de proprietari nr.140 Bucegi, Asociația de proprietari nr.163 Bucegi, Aeroportului 4G, Alecu Russo 33, ANL Bucegi, ANL Letea 46A, ANL Letea 50 bis, Condorilor 2, Lalelelor 3, Narciselor 12 și Stejarul. Datoriile acestora față de Thermoenergy însumează 1.154.273 lei. Radu Cristian Palade, director general Thermoenergy Group SA Bacău declară că pentru asociațiile de proprietari cu debite restante, începerea furnizării de agent termic pentru încălzire se va face doar după stabilirea modalității de plată a datoriilor. UPDATE: Sâmbătă seara, agentul termic a revenit în cartierul ANL Bucegi. Dacă apa caldă a curs în parametri, caloriferele abia se încălziseră în jurul orei 20.00. 19 SHARES Share Tweet loading...

